Len 6-ročný Camdon Bozell ostal poznačený jazvami na celý život po tom, ako ho domáci miláčik pes Chaos napadol. Záchranári tvrdili, že útok bol najhoršou vecou, ​​akú kedy videli. Šesťročný chlapec má šťastie, že je nažive po tom, čo ho pes napadol a doslova mu roztrhal tvár. Jazvy mu však ostanú už navždy.

S domácim miláčikom nikdy problém nebol. Útok si rodina nevie vysvetliť. Zdroj: reprofoto thesun

Školák musel podstúpiť plastickú operáciu, aby mu zrekonštruovali tvár, a po strašnom útoku mu zostalo trvalé zjazvenie, čo záchranári označili, že je to najhoršie, čo kedy videli. Tristin, ktorá teraz žije v Plainwelle v Michigane, varuje ostatných rodičov, aby nenechali domáce zvieratá bez dozoru s deťmi - tvrdí, že Chaos nikdy pred útokom nejavil známky agresie. „Keď som sa dostala do nemocnice, bála som sa najhoršieho. Chcela som najskôr vidieť Camdona, potom vyšla zdravotná sestra a povedala "dobrá správa je, že dýcha sám" a vystrašila som sa - rozmýšľala som, prečo by nemal dýchať? Keby ho pes napadol o trochu nižšie a dostal Camdonovo hrdlo, môj syn by bol mŕtvy," uviedla matka chlapca, ktorý sa z útoku zotavuje.