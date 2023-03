Pradávne runy majú magickú silu. Predkovia verili, že pomocou starovekých symbolov je možné predpovedať budúcnosť a charakteristiku človeka. Čo hovoria dávne symboly jednotlivým znameniam? Niektoré znamenia by sa mali mať na pozorne najmä príchodom jari.

Zima sa končí a pomaly sa začína jar. Teplejšie obdobie v roku sa začína práve o pár dní a s príchodom nových vecí by sa mali mať na pozore aj viaceré znamenia. Po zime sa všetko končí a na jar práve prichádza k životu.

Baran: Runa Eihwaz

Pradávna runa Eihwaz je o ukončení jednej etapy. Barani by podľa toho mali ísť za svojím cieľom. Môžete sa pobiť s vlastnými temnými démonmi, a to vás len posilní. Niekedy Eihwaz veštia smrť, inokedy je to iba v metaforickej rovine. Veštia aj nečakané zmeny. Môže vás zbaviť niečoho, čo vám už prestalo slúžiť, nastolením nových okolností. Človek musí byť vytrvalý a posilňovať sa v húževnatosti. Potom vychádza z celého procesu silnejšie.

Runa Eihwaz vás zároveň chráni pred dosahom tých najväčších rán. V tarote korešponduje Eihwaz s kartou Smrť, vo zverokruhu jej prináleží znamenie Škorpióna. Zo stromov je zasvätená večne zelenému tisu. Talizman z runy Eihwaz pomáha v dosiahnutí cieľov. Dodáva silu. Vykreslené červeno chráni lásku a prepožičiava vzťahu nesmrteľnosť.

