Seniorka sa dlhodobo sťažovala na rôzne zdravotné problémy, bola zábudlivá a trpela na depresiu. Po vyšetrení v Canberre magnetická rezonancia zistila v jej mozgu chorobnú zmenu vyžadujúcu si chirurgický zákrok. V skutočnosti to bol živý parazit.

Zákrok robila chirurgička Hari Priya Bandiová.

"Len som si pomyslela: 'Čo to je? Nedáva to žiadny zmysel. Ale je to živé a pohyblivé'," citovali ju v utorok noviny The Canberra Times.

WA 9 Canberra - Na nedatovanej snímke osem centimetrov dlhý červ, ktorého austrálski lekári vyoperovali z mozgu 64-ročnej pacientky.

Po konzultácii s odborníkmi sa ukázalo, že ide o druh parazitického červa Ophidascaris robertsi, ktorý napáda krajty. Výskyt u človeka sa zistil po prvýkrát.

Chirurgička Hari Priya Bandiová a infektológ Sanjaya Senanayake o mimoriadnom medicínskom prípade informovali v článku časopisu Emerging Infectious Diseases.

Ženu z austrálskeho štátu Nový Južný Wales prvýkrát hospitalizovali v roku 2021 pre dlhodobé bolesti brucha a hnačku. Neskôr sa sťažovala na kašeľ, horúčku a nočné potenie, ku ktorým neskôr pribudla depresia a problémy s pamäťou.

Pol roka po odstránení červa sa jej neuropsychiatrické symptómy zlepšili, ale pretrvávajú, uviedli lekári v časopise. Po návrate domov zostáva pod lekárskym dohľadom, podrobnosti o jej aktuálnom stave neboli zverejnené.

S hadmi síce nikdy priamo neprišla do kontaktu, často sa však pohybovala pri miestnom jazere, kde zbierala rastliny určené na konzumáciu. Podľa odborníkov sa tak vajíčka z hadieho trusu mohli dostať do jej tela.