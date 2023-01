Za lyžovačkou obyčajne lieta do Japonska, kam to má najbližšie, no chcela okúsiť aj slovenské zjazdovky. Thajská korunná princezná Badžrakitijapcha (44) miluje šport a blízky vzťah má aj k našej krajine. Mohla to byť sláva, akú Vysoké Tatry zažili naposledy v roku 1934 - Štrbské Pleso vtedy navštívil princeznin predok, siamský kráľ Pradžadhipok s manželkou Rambai. Januárovú cestu na Slovensko podľa informácií PLUS 7 DNÍ už aktívne chystal sekretariát kráľovského paláca, keď ju v decembri prekazila vážna udalosť. Thajská aristokratka na sklonku roka dostala infarkt a odvtedy leží v nemocnici, kam do našej uzávierky smerovali modlitby zúfalých poddaných z celého Thajska.

Badžrakitijapcha, prezývaná princezná Pa alebo Patty, zastupovala Thajsko pri OSN v New Yorku, ale relatívne dobre pozná aj Slovensko. Keď v rokoch 2012 až 2014 viedla thajské veľvyslanectvo vo Viedni, viackrát, pracovne aj privátne, navštívila aj našu krajinu. Diplomatkou bola telom aj dušou. V bežnom styku vraj nebolo poznať, z akej dynastie veľvyslankyňa pochádza. „Ona je nesmierne príjemný, nesebecký, neformálny človek a má rôznorodé záľuby. Na Slovensko chcela prísť teraz v januári neoficiálne - na dovolenku,“ prezradil pre PLUS 7 DNÍ dobre informovaný zdroj.

DCÉRA DIVOKÉHO KRÁĽA Sedemdesiatročný Mahá Vatčirálongkón, vpravo, chcel cez pandémiu utiecť do Álp aj s dvadsiatimi konkubínami a vyše stočlenným sprievodom. Zdroj: PROFIMEDIA.SK

Princezná, ktorá sa jedného dňa mohla stať jedenástou kráľovnou z dynastie Čakri, je založená športovo, nikdy jej nebol cudzí ani adrenalín a v minulosti vraj skákala padákom. Do Vysokých Tatier ju mala priviesť vášeň k lyžovaniu. No v praxi to malo vyzerať trochu inak, ako keď si do hôr odskočí všedná lyžiarka z Bratislavy či Košíc. Ako sme zistili, thajská následníčka trónu vopred upovedomila Slovákov, že z Bangkoku sa dopraví súkromným lietadlom a zoberie so sebou početný sprievod vrátane dvorných dám a ochranky.

„Presný počet ľudí ešte nebol určený, ale počítalo sa zhruba s tridsiatimi ľuďmi. Mali tu byť približne týždeň, princezná by priletela do Bratislavy, odkiaľ chcela ísť lyžovať na Štrbské Pleso,“ povedal PLUS 7 DNÍ ďalší náš zdroj z Vysokých Tatier, kde sa na aristokratku tešili.

Škandalózny otec Prešlo takmer sto rokov a prapraneter kráľa zo Siamu, ktorý sa premenoval na Thajsko, vyjavila túžbu vrátiť sa na rovnaké miesto. Ubytovať sa chcela v rovnakom hoteli ako predok. Na Slovensko by zavítala ako korunná princezná, ktorou sa stala len v roku 2016. Badžrakitijapcha je najstaršou dcérou súčasného thajského kráľa Maháa Vatčirálongkóna, ktorý rovnako ako dcéra zbožňuje pobyty v európskych horách. Naposledy preto spôsobil medzinárodný škandál. Počas pandémie utiekol z Thajska do Bavorských Álp a správal sa v štýle starých monarchov. Pre svoj sprievod rezervoval celý alp­ský grandhotel Sonnenbichl, no medzi prvými odletelo do Európy jeho dvadsať konkubín. Poddaní to vnímali ako zradu a ďalších stodevätnásť členov kráľovského dvora, ktorí už mali zbalené kufre, muselo zostať doma. Pod thajským drobnohľadom by celkom isto bola aj dovolenka vo Vysokých Tatrách, hoci princezná požíva v rodnej krajine mimoriadnu popularitu. Všeobecne k členom panovníckej rodiny cítia poddaní až posvätnú úctu. Sú vraj len dve veci, ktorým sa v Thajsku treba vyhnúť. „Drogám a vtipom na adresu kráľa. Za to prvé je trest smrti a za to druhé to nebude oveľa miernejšie,“ uvádzali v minulosti skúsení cestovatelia.

Kráľovské lietadlo aj vlak

Štrbské Pleso nevybrali náhodou, s thajským panovníckym rodom je prepojené z minulosti. Písal sa rok 1934, keď sa siamský kráľ Ráma VII. vydal na cestu po Európe. Pradžadhipok, ako znelo jeho civilné meno, navštívil Dánsko, v Nemecku si potriasal rukou s Adolfom Hitlerom a pokračoval do Československa, kde ho čakal náročný program. Po oficialitách v Prahe sa presunul do Karlových Varov či Zlína, kde obdivoval závody Tomáša Baťu. Na záver sa špeciálne upraveným vlakom presunul na Štrbské Pleso.

V grandhoteli Hviezdoslav, považovaný za najkrajší v celom Československu, ho sprevádzal československý veľvyslanec v Londýne Jan Masaryk.