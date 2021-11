Skupina približne 150 migrantov sa v noci na pondelok neúspešne pokúsila prekročiť poľské hranice neďaleko obce Dubicze Cerkiewne a nelegálne sa z Bieloruska dostať do EÚ. Oznámila to v pondelok na Twitteri poľská pohraničná stráž, píše agentúra DPA.

"Na útok na poľskú hranicu dohliadali bieloruské bezpečnostné služby," uviedla poľská pohraničná stráž na sociálnej sieti.

Pri lokalite Dubicze Cerkiewne v Podleskom vojvodstve ležiacom na východe Poľska došlo k pokusom o ilegálne prekročenie poľského územia aj v piatok večer. Išlo o viacero skupín, pričom najväčšia z nich pozostávala z približne 200 ľudí.

Poľský prezident Andrzej Duda pre týždenník Sieci uviedol, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko svoje konanie zameriava na Poľsko zrejme preto, že "tvrdo bránime hranicu a režim v Minsku chce ukázať fyzickú konfrontáciu so Západom".

Zábery bieloruskej agentúry Belta ukazujú, ako vojaci v pondelok ráno migrantom v núdzovom ubytovacom zariadení v obci Brusgi pri hraniciach s Poľskom rozdávajú teplý čaj, sušienky, jogurty či tvaroh. V provizórnej ubytovni v miestnom sklade sa tam podľa odhadov nachádza 2000 migrantov.

V Bielorusku sa v tomto čase nachádzajú experti zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s cieľom zistiť, akú pomoc môžu v súčasnej kríze v krajine poskytnúť. Podľa údajov miestnych úradov previezli do nemocníc už okolo 100 migrantov vrátane osôb so zápalom pľúc. Veľké obavy panujú i vzhľadom na prípadné rozšírenie koronavírusu v núdzovom ubytovaní.

Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez územie Bieloruska, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera. Ľudia z Iraku, Sýrie či Afganistanu prichádzajú do Bieloruska na turistické víza.

EÚ odmieta rokovať s Bieloruskom

Brusel odmieta rokovať o osudoch 2000 migrantov, ktorí uviazli v Bielorusku a chcú sa dostať do krajín EÚ, povedal v pondelok bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Informovala o tom agentúra AFP.

"Čakám, kým sa EÚ vyjadrí k otázke 2000 utečencov," povedal Lukašenko s tým, že očakáva, že týchto ľudí Únia prijme.

"(Nemecká kancelárka Angela) Merkelová mi sľúbila, že tento problém preberú na úrovni Európskej únie. Ale nerobia to," povedal Lukašenko, ktorého citovala bieloruská štátna tlačová agentúra Belta.

Predstavitelia Únie podľa Lukašenka odmietli o probléme rokovať, a to aj napriek viacerým pokusom bieloruského ministra zahraničných vecí nadviazať kontakt.

"Mali by sme trvať na tom, aby ich Nemci prijali," dodal Lukašenko.

Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.

Poľský premiér zvolal summit V4 o migrantoch

O stretnutie predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) ohľadne situácie s migrantmi na hraniciach s Bieloruskom požiadal v pondelok poľský premiér Mateusz Morawiecki. Summit sa má konať v utorok v Budapešti. Informovala o tom agentúra PAP s odvolaním sa na hovorcu poľskej vlády Piotra Müllera.

"Premiér požiadal o zvolanie Vyšehradskej skupiny z dôvodu aktuálnej geopolitickej situácie," uviedol hovorca vlády. Dodal, že Morawiecki v priebehu tohto týždňa navštívi viacero krajín. Sériu stretnutí odštartoval v nedeľu rokovaniami s premiérmi pobaltských štátov.

Poľská pohraničná stráž od začiatku tohto roka zaznamenala viac než 34.000 pokusov o nelegálne prekročenie poľsko-bieloruskej hranice, z toho 6000 od začiatku tohto mesiaca. Od 2. septembra platí v oblastiach Poľska ležiacich na hraniciach s Bieloruskom výnimočný stav. Pôvodne ho zaviedli na 30 dní, avšak Sejm neskôr súhlasil s jeho predĺžením o ďalších 60 dní.

Situácia na hraniciach sa vyostrila pred týždňom, keď sa neďaleko poľsko-bieloruského hraničného priechodu Kužnica-Bruzhi zhromaždila veľká skupina migrantov, ktorá sa pokúsila preraziť hraničné zábrany. Migranti hádzali na príslušníkov poľských síl kamene a kusy dreva, viacerí pri tom utrpeli zranenia, píše PAP.

Tábor migrantov sa napokon v priebehu minulého týždňa vyprázdnil, migrantov bieloruské úrady previezli do logistického centra ďalej od hranice.