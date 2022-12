Rodina kozmetičky Elly Edwardsovej zažíva tie najsmutnejšie sviatky. Mladá žena zomrela 24. decembra v nemocnici po strele do hlavy, ktorú utrpela v bare vo Wallasey Village v Británii. Krátko predtým, ako Ellu zasiahla guľka, sa v bare spolu s ňou nachádzala aj jej sestra Lucy, ktorá odišla z krčmy tesne pred osudnou streľbou.

Zdroj: Facebook viral

Štyria ďalší ľudia, ktorí boli v krčme, boli tiež zranení - jeden z nich, 28-ročný muž, je stále hospitalizovaný. Na Štedrý deň zaznelo niekoľko výstrelov pri vchode do spomínaného baru, ktorý bol v osudnom čase preplnený hlavne mladými ľuďmi. Ellu previezli do po streľbe do nemocnice Arrowe Park, kde ju vyhlásili za mŕtvu. Jedna z jej priateliek po streľbe uviedla, že ľudia si spočiatku mysleli, že počuli ohňostroj. "Ale automaticky sa všetko zastavilo a mali sme pocit, že niečo nie je v poriadku," povedala v pondelok pre Sky News. Povedala, že sa cítila "oťapená", keď videla svoju priateľku na podlahe s ľuďmi, ktorí sa jej snažili pomôcť.

V súvislosti s prípadom sa polícii v pondelok podarilo zadržať dvojicu podozrivých. V meste Tranmere zatkli 30-ročného muža pre podozrenie z vraždy a pokusu o vraždu a spolu s ním zadržali aj 19-ročnú ženu z Rock Ferry pre podozrenie zo sprisahania.

Zdroj: Profimedia

Policajný šéf v Merseyside podľa informácií britského denníka Daily Mail prisľúbil, že ich sila bude neúnavná pri postavení osôb zodpovedných za vraždu Elly Edwardsovej pred súd. Hlavná strážnička Serena Kennedyová povedala, že tí, ktorí stáli za streľbou na Štedrý večer, sú „zbabelci“ za to, že sa uchýlil k takémuto násiliu, a dodala, že „si zaslúžia vidieť každé Vianoce spoza mreží“. „Elle robila to, čo by mal na Štedrý večer robiť každý člen komunity – jednoducho si užívala s priateľmi a so sestrou a oslavovala slávnosti,“ dodal hlavný strážnik Kennedy.

Priatelia a rodina so zlomeným srdcom Elle Edwardsovej vzdali hold a opísali 26-ročnú ženu ako „najkrajšieho anjela“. V emotívnom príspevku na Instagrame vzdala hold aj jej sestra Lucy. „Moja krásna sestra, moja najlepšia kamarátka, moja druhá polovica a moja skala. Už teraz ťa milujem a chýbaš mi. Moja Elle May.“ Na mieste tragédie horia sviečky a pribúdajú odkazy do neba.