Deti sú krehké, ale veľmi vnímavé bytosti. Počas svojho detstva nasávajú vedomosti a návyky zo svojho okolia. Pokiaľ vyrastajú v zdravom prostredí s vyrovnanými rodičmi, pravdepodobne z nich vyrastú úspešní, ohľaduplní a zodpovední ľudia so zdravým sebavedomím a sebaláskou, ktorí budú ďalej formovať a rozvíjať našu spoločnosť. Nie všetky deti však majú v živote toľko šťastia. Mnoho detí sa narodí do nestabilnej rodiny, kde je jeden z rodičov napríklad tyranom alebo dokonca pedofilom.

Zdroj: channel 4 - A Paedophile In My Family: Surviving Dad

Jedným z takých prípadov je aj 31-ročná Britka Emily, ktorá v novom dokumente A Pedophile In My Family: Surviving Dad prerozprávala svoj bolestivý životný príbeh. V dokumente Emily vysvetľuje, ako sa týranie jej otca začalo, keď bola ešte len batoľa, no bolo neviditeľné pre všetkých naokolo – vrátane jej matky. Vysvetľuje, ako navonok ona, jej dvaja bratia, otec a matka vyzerali ako normálna rodina, pričom jej otec bol medzi ostatnými obľúbený. „Čo ľudia nevideli, dokonca ani moja rodina, bolo, že som bola prvých 18 rokov môjho života sexuálne zneužívaná mojím otcom," uviedla v dokumente mladá žena, ktorá je dnes sama matkou aj podnikateľkou.