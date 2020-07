Toto šialenstvo krásy zachádza príliš ďaleko: Anastasiia Pokreshchuk (31) je totiž závislá od výplní líc a pier. To, čo robí mladá žena z Ukrajiny, nie je ani krásne, ani zdravé.

So svojím nebezpečným trendom krásy už má na Instagrame vyše 160 000 fanúšikov a sledovateľov. Kedysi pritom bola krásnou ženou, za ktorou sa obzrel takmer každý, ona sa však cíti omnoho príťažlivejšie práve po svojej šialenej premene.

Anastasiia je instagramová modelka, ktorá sa preslávila svojimi podivnými videami, v ktorých si vpichuje kyselinu hyalurónovú do pier a líc. Jej tvár má už od prirodzenosti poriadne ďaleko. Mnohým skôr však ako krásnu ženu pripomína extrémnu karikatúru postavičky Jess Rabbit z animovaného filmu.

Anastasiia je Instagramová modelka, ktorá sa preslávila svojimi podivnými videami, v ktorých si vpichuje kyselinu hyalurónovú do pier a líc. Zdroj: instagram

Jej fotografie a videá, v ktorých podrobne ukazuje, ako si vstrekuje výplň, skutočne nie sú pre slabé povahy. Počas návštevy britskej televízie v relácii This Morning prezradila, čo ju viedlo k extrémnej premene a prečo si na tieto zákroky trúfa sama bez odborníka. Mnohým sa totiž zdá aplikácia v domácom prostredí nebezpečná.

Výplne si vpichuje bez odborného dozoru

„Páči sa mi tento vzhľad, viete, vyzerala som ako sivá myš a teraz mám veľké pery,“ odhalila začiatkom júla vo svojom televíznom vystúpení. Mladú ženu posadnutú veľkosťou svojich pier a líc varoval aj populárny estetický chirurg Dr. Alex Karidis. „Vždy existujú možné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť aj v skúsených rukách, ako sú alergické reakcie, infekcie alebo dokonca slepota,“ varoval mladú ženu pred domácou aplikáciou.

Jej tvár má už od prirodzenosti poriadne ďaleko. Mnohým skôr však, ako krásnu ženu pripomína extrémnu karikatúru postavičky Jess Rabbit z animovaného filmu. Zdroj: instagram

Anastasiia však na slová odborníkov nedbá. Je presvedčená o tom, že všetko robí správne a dodržiava všetky bezpečnostné postupy. „Ja viem, áno, môže to byť nebezpečné, ale teraz sa to učím v online škole. Všetko je sterilizované - robím to ako doktor," uviedla mladá žena v rozhovore na margo varovania.

Anketa Páči sa vám extrémna premena 31-ročnej Anastasiie? Áno 0%

Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Anastasiia bola pritom kedysi krásnou ženou. Jej túžba odlíšiť sa a vystúpiť z davu ju však zmenila na nepoznanie. Okrem veľkých pier sú jej najvýraznejším znakom lícne kosti, do ktorých si pravidelne aplikuje kyselinu hyalurónovú. Podľa jej slov ju aktuálne oslovuje omnoho viac mužov, ktorým sa zdá príťažlivá práve vďaka svojej odlišnosti. Čo poviete, páči sa vám takáto extrémna premena?

Mohlo by vás zaujímať: