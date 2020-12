Predstavte si, že na miesto bežného ranného vstávania, rýchlich ranajok a utekania do práce, sa znova prebudíte v detskej postielke, v plienkach a s cumlíkom v ústach. Pre niekoho uletená predstava no pre 25-ročnú Paigey Miller z východného pobrežia USA je to vysnený život.

Paigey Miller je mladá, krásna žena, ktorá však nikdy netúžila po vysokých opetkoch a zvodnom spodnom prádle. Práve naopak, jej túžbou bolo nosiť plienkuy, spať v detskej postieľke a celý deň sa hrať s hračkami. Ešte do roku 2018 sa s touto svojou potrebou nedokázala mladá žena celkom stotožniť a prijať sa taká, aká je. Hanbila sa za svoju podstatu a ľuďom sa so svojou túžbou bežne nezverovala.

Paigey Miller žije ako dospelé dieťa. Za plienky utratí stovky dolárov. Zdroj: instagram

Jedného dňa sa však napokon rozhodla, že ďalej už svoju podstatu a túžbu potláčať nebude a jednoducho začne žiť tak, ako vždy túžila. Inšpiiráciu hľadala na špeciálnych zoznamkách, kde sa nachádzali podobní ľudia ako ona. "Keď som sa stal plnoletou, začala som hľadať na internete, aby som zistila, či existujú podobní ľudia ako ja a či existuje celá komunita," uviedla v jednom z rozhovorov.Vytvorila si svoj osobný kanál, vylepšila detskú izbu a nakúpila dostatočné množstvo plienok, za ktoré minie mesačne stovky dolárov.

Dnes je už pre Paigey Miller bežnou rutinou prebudiť sa ráno v postieľke, vymeniť si plienku a celý deň sa hrať s hračkami a vytvárať obsah pre svojich podporovateľov aj platiteľov. „Jedným z najvýznamnejších pocitov, ktoré ľudia majú, je hanba, preto som sa rozhodla ísť s tým na verejnosť. Urobil som kanál YouTube. Vytvoril som webovú stránku. Je to všetko o tom, ako žiť svoj najlepší život pre dospelých. Rada sa hrajem s hračkami. Mám radosť z vecí, ktoré sme robili ako malé deti, zbieram Polly Pocket a Barbiny. Rada sa hrám so svojimi vypchatými zvieratami. To je to, čo je môj svet.“

Napriek obrovskej podpore ľudí a fanúšikov sa vždy nájdu aj takí, ktorí jej životný štýl odsúdia. "Niektorí ľudia jednoducho nechápu, prečo by dospelý chcel žiť ako dieťa. Všetko to súvisí s myšlienkou nechať malé veci, aby vám priniesli radosť. Stále som funkčným dospelým. Musím robiť bežné veci pre dospelých, napríklad platiť účty, ale máme aj ďalšiu zodpovednosť za udržiavanie môjho životného štýlu. Rovnako je aj veľa ľudí, ktorí spochybňujú moju inteligenciu. Pýtajú sa, prečo by normálny inteligentný človek takto žil," uviedla v rozhovore na margo neprajníkov.