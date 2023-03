FOTO Krásna Jana pomáhala zraneným: Sanitku, v ktorej sa viezla, Rusi vyhodili do vzduchu! ×

Ukrajinka Jana Rychlická mala celý život pred sebou, vrátane oslavy okrúhlych 30. narodenín. Keďže pracovala v IT sektore, nepochybne by sa po invázii dokázala zamestnať aj mimo domoviny, no namiesto úteku z okupovanej vlasti sa rozhodla zostať a pomáhať zraneným. Hoci podľa všetkého žiadnemu Rusovi nikdy ani len vlások neskrivila, zabili ju aj tak.