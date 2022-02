Na návštevu Kodane Kate Middleton (40) len tak nezabudne... alebo žeby to bolo opačne a Dánsko bude ešte dlho spomínať na ňu?

Vojvodkyňa z Cambridgea je ženou mnohých tvárí. Nielenže je matkou troch krásnych detí, ale už roky figuruje – po boku následníka trónu, princa Williama – ako ukážková reprezentantka britskej monarchie a budúca kráľovná.

Je inteligentná, rada sa smeje, nebojí sa rôznych aktivít či športov a zakaždým, keď si niečo oblečie, udáva v Británii najnovšie trendy. Ako módna ikona je nezameniteľná, no popri kráľovskej elegancii v nej drieme ešte čosi iné: večné dieťa!

VIDEO: Kate oznamuje založenie novej nadácie, v rámci ktorej teraz navštívila Dánsko

A ako najnovšie vyšlo na povrch, sama by možno ešte jedno dieťa rada na sviet priviedla, hoci je už štyridsiatnička.

Catherine, to je dáma na úrovni, ale s dušou hravého dievčatka

Naplno sa to ukázalo počas návštevy nadácie známeho dánskeho výrobcu stavebníc Lego, keď namiesto schodov uprednostila skĺznutie sa po šmykľavke – oblečená v elegantných šatách vo farbe dánskej vlajky a navyše v lodičkách na podpätku! Nezabudla pritom zdvihnúť nadšene ruky ako malé dieťa, nečudo teda, že jej „decuľá“ výlet do Lega závideli.

Pre Kate je najväčšou radosťou i vzácnosťou rodina, manžel William a tri deti, George (8), Charlotte (6) a princ Louis (3). Zdroj: Archív Kensingtonského paláca/Twitter

Ak by si náhodou aj 70-eurové sako na kĺzačke zničila, nič to, nebolo (na jej pomery) drahé. Kate je však známa tým, že svoje outfity rada recykluje. Veď červené sako, ktoré mala teraz, mala na sebe napríklad aj počas futbalového zápasu minulý rok v lete. Vôbec si teda nepotrpí na megaluxusné kúsky. To však neznamená, že jej v šatníku nevisia aj také – napríklad luxusný 3,5-tisícový kabát, ktorý si obliekla na neskoršie stretnutie s dánskou kráľovskou rodinou.

Pri malých deťoch sa vždy rozcíti a chce ďalšie...

