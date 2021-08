Podmienky na získanie takéhoto bytu, ktorého výška nájmu je spravidla nižšia ako výška nájomného v komerčných bytoch, si určujú obce a samosprávy, ktoré byty ponúkajú. Množstvo základných podmienok na získanie bytu je však rovnakých. Na výber je dokonca viacero kategórií bytov: štartovacie byty pre mladých a mladé rodiny, byty s osobitným určením (pre zdravotne postihnutých, seniorov, slobodné matky, ľudí v núdzi, bezdomovcov či deti, ktoré opúšťajú detský domov) a obecné byty.

Na podanie žiadosti o prenájom štátneho musí žiadateľ spĺňať tieto kritériá: vek 18 rokov, žiadateľ nemôže byť vlastníkom inej nehnuteľnosti, trvalé bydlisko musí mať v danej obci alebo musí zriadenie trvalého bydliska prisľúbiť. Pri rozhodovaní sa o pridelení bytu môže úlohu zohrať tiež príjem žiadateľa a potvrdenie o výške príjmu.

Aké su podmienky

„Obce stanovujú tiež podmienky na získanie už spomínaných štartovacích bytov. Základným kritériom býva vek, ktorý je obmedzený zhora - 30 až 35 rokov. Aj v prípade štartovacích bytov sa prihľiada na výšku príjmu žiadateľa. Obec skúma, či je žiadateľ alebo jeden zo žiadateľov zamestnaný, na rodičovskej dovolenke alebo podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba. Niektoré obce sa môžu tiež zaujímať o to, ako žiadatelia riešia financovanie budúceho bývania, teda či si pravidelne odkladajú peniaze, či už na sporiaci účet, alebo majú zriadené stavebné sporenie. U mladých rodín je hodnotené tiež to, koľko detí je v danej domácnosti a v akom veku,“ uvádza český portál skudlime.cz.

Ponuku nájomných bytov nájde žiadateľ na stránkach danej obce či mesta aj s ďalšími špecifickými podmienkami. Na rozdiel od systému elektronických žiadostí Borisa Kollára prebieha v Česku prideľovanie bytov celkom inou formou.

Je štátny nájomný byt výhodnejší?

„Na podanie žiadosti musíte navštíviť príslušný bytový alebo majetkovoprávny odbor, kde vám tiež oznámia podmienky na získanie bytu. Tie si každá obec stanovuje sama. V základe existujú tri spôsoby uskutočnenia tzv. výberového konania. Prvým z nich je obálková metóda, keď záujemcovia o byt dávajú ponuku výšky nájmu. Byt získa ten, kto dá ponuku najvyššiu. Druhým spôsobom je losovanie, kde ide skôr o náhodu a šťastie. Posledným variantom je možnosť, keď o pridelení bytu rozhodujú bytová komisia a rada mesta. V tomto variante je žiadateľ hodnotený bodmi s ohľadom na jeho aktuálnu životnú situáciu," uvádza český portál.

Ceny obecných bytov sú rozdielne v každom meste či obci. Napríklad cena nájmu bytu v Brne 1+1 vo výmere 44 štvorcových metrov vychádza na 4 884 korún českých na mesiac, čo je v prepočte 191,48 eura. Ceny prenájmu komerčných bytov 1+1 s podobnou rozlohou v Brne pritom začínajú na cene 10-tisíc korún (392 eur), čo je oproti obecným bytom najmenej dvojnásobná cena.

Možnosť štátneho prenájmu bytov neponúka občanom len Česko. "Nájomné byty sa stavajú v krajinách západnej Európy úplne bežne – v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, atď. Len v neďalekej Viedni je v súčasnosti 220-tisíc nájomných bytov vo vlastníctve mesta v správe Wiener Wohnen. Výška mesačného nájomného sa pri 2-izbovom byte s rozlohou 45 m2 pohybuje na úrovni 337,50 eura (teda asi o polovicu menej, ako je nájomné v Bratislave!). Ide teda o vyskúšaný a funkčný model," uvádza stránka projektu nájomných bytov statnynajomnybyt.sk.

Nájomné byty ponúka aj Viedeň. Zdroj: wienermietwohnungen.at

V prípade záujmu o dotovaný byt alebo družstevný byt je potrebné kontaktovať bytovú radu Viedeň alebo priamo developerov. Registrácia na žiadosť bytu je možná už od 17. roku života s tým, že nový nájomca sa môže do bytu nasťahovať po dovŕšení 18. roku života. Pokiaľ chcete o takýto byt požiadať, váš ročný príjem nesmie presiahnuť 47 740 eur. Ak sa chce niekoľko ľudí presťahovať do bytu spoločne, súčet čistého ročného príjmu všetkých osôb nesmie prekročiť nasledujúce limity: 2 osoby – 71 130 eur, 3 osoby – 0 500 eur, 4 osoby – 9 850 eur. Každá ďalšia osoba: plus 5 240 eur.

Ak pracujete ako zamestnanec, pri výpočte predložte ročný mzdový list za predchádzajúci rok a aktuálne mzdové lístky za posledné 3 mesiace. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, musíte predložiť výmer dane z príjmu za posledný posudzovaný kalendárny rok.

Čo poviete, pomohol by podobný systém aj na Slovensku?