Písal sa rok 1933, keď si Linina matka všimla, že sa bruško jej dcéry zväčšuje. Keď sa sťažovala na bolesti, vzala ju k lekárovi. Ten si spočiatku myslel, že dievča má v brušku nádor. Pravda však bola niekde úplne inde. Lina už sedem mesiacov nosila pod srdcom chlapčeka.

Ako informuje britský denník The Sun, v lekárskej správe dievčaťa sa písalo, že začala menštruovať, keď mala tri roky. Jej matka však tvrdila, že prvú menštruáciu dostala už v ôsmom mesiaci. Napriek tomu, že sa ich tvrdenia rozchádzajú, jedno je isté - Lina mala už vo svojich štyroch rokoch dokonale vyvinté ženské orgány, čo umožnilo, aby otehotnela.

Linu znásilnili

Dievčatko vyrastalo v horskej dedinke Ticrapo v Peru, ktorú miestni volali aj ako "malé Chicago". Lina pochádzala z mnohopočetnej rodiny, mala až 8 súrodencov. Obeťou znásilnenia sa stala ako štvorročná. 14. mája 1939 porodila chlapčeka, ktorému dali meno Gerard po lekárovi, ktorý ho priviedol na svet cisárskym rezom. Pôrod prirodzenou cestou totiž neprichádzal do úvahy, keďže Lina nemala dostatočne vyvinutú panvu. Na prekvapenie, Gerard sa narodil úplne zdravý. Lina sa však na jeho výchove nepodieľala. Chlapec vyrastal s vedomím, že Lina je jeho staršia sestra a pravdu sa dozvedel, až keď mal 10 rokov.

Lina prežila aj svojho syna Gerarda. Ten umrel v roku 1979 ako 40-ročný na leukémiu. Zdroj: Youtube

Pre mnohých však stále zostáva veľkou záhadou, ako mohla v takom mladom veku otehotnieť. Niektorí jej príbehu dokonca neveria a pôrod dievčaťa považujú za hoax.

Fotografie aj výpovede lekárov sú však pravdivé. Ako píše The Sun, niektoré štúdie dokonca potvrdzujú, že dievčatá, ktoré sú sexuálne zneužívané, si prejdú pubertou oveľa skôr než ostatné. Aj po rokoch však zostáva veľkou záhadou, kto Linu znásilnil. Polícia si spočiatku myslela, že to bol jej otec, a tak ho muži zákona zadržali pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Neskôr ho pre nedostatok dôkazov prepustili na slobodu. To, kto dievča znásilnil, zostáva aj po rokoch obrovskou záhadou.

