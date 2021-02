Sonda predtým vnikla do atmosféry Marsu rýchlosťou 20 000 kilometrov za hodinu, pričom neskôr použila padák – vôbec najväčší, aký sa kedy dostal do vesmíru – a raketové brzdiace motory. Tepelný štít, ktorý Perseverance chránil, sa pri vstupe do atmosféry Marsu ohrial na neskutočných tisíc stupňov Celzia, napísal britský denník Daily Mail.

V poslednej fáze pristávania použil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír trik „s nebeským žeriavom“ a nylonovými káblami, pomocou ktorých sa rover Perseverance dostal na pevnú zem. Rovnakú metódu NASA použila aj pri „staršej sestre“ Vytrvalosti, sonde Curiosity (Zvedavosť) v roku 2012.

VIDEO: Pozrite sa, ako prebiehalo pristávanie na Marse

Misia na Mars v číslach:

2,2 mld. dolárov stál vývoj samotného roveru

385 mil. km predstavuje vzdialenosť, ktorú sonda Perseverance prekonala

300 mil. dolárov bude stáť dvojročná prevádzka celej operácie

243 mil. dolárov stál štart rakety Atlas V 541, ktorá sondu niesla

20-tisíc km/h bola rýchlosť, akou sonda letela atmosférou Marsu

Podľa NASA prebehol celý pristávací proces na jednotku a rover úspešne dosadol na dno obrovského krátera Jezero, ktorý pred miliardami rokov býval 487 metrov hlbokým jazerom. Robotické vozidlo do vesmíru vyniesla raketa Atlas V z floridského Mysu Canaveral, ktorá odštartovala 30. júla 2020.

Súčasťou „balíka“ bola okrem vozidla veľkého asi ako klasické auto aj malá, len dvojkilová helikoptéra Ingenuity (Vynaliezavosť), ktorá je uskladnená na spodnej časti roveru. Misia bude mať za úlohu predovšetkým hľadať známky možného minulého života na Marse. Bude monitorovať aj klímu a geológiu. Ide súčasne o prvý let vrtuľníka zo Zeme na cudzej planéte. V mnohých ohľadoch je aktuálna misia na Mars revolučná nie vďaka veľkému roveru za 2,2 miliardy, ale maličkej, polmetrovej sonde.

Rover je veľký asi ako auto:

2,2 m vysoký

2,7 m široký

3 m dlhý

Váži jednu tonu

Celá operácia, ktorá Američnov dokopy vyjde na viac než tri miliardy dolárov, potrvá najmenej jeden marťanský rok, teda zhruba 687 našich dní. Vzorky hornín a prachu, ktoré Perseverance zozbiera, by NASA chcela dopraviť späť na Zem do roku 2031. Času je dosť, nehrozí totiž, by roveru došli „baterky“. Zariadenie totiž poháňa plutónium, ktoré vystačí na 14 rokov.

Fakty o Marse: Mars je po Merkúre druhou najmenšou planétou Slnečnej sústavy. Podobne ako Zem, je mierne sploštený, je však o polovicu menší. Hmotnosť Marsu tvorí približne jednu desatinu (10,8 percenta) hmotnosti Zeme. Mars obehne okolo Slnka raz za 686,96 pozemského dňa. Dĺžka dňa na Marse a Zemi je podobná. Atmosféra na Marse je zložená z oxidu uhličitého (95,32 %), dusíka (2,7 %), argónu (1,16 %), kyslíka (0,13 %), oxidu uhoľnatého (0,07 %) a z vodnej pary (0,03 %). Teplota na Marse kolíše od mínus 143 °C až po + 35 °C, priemerná hodnota je mínus 63 °C. Mars má dva mesiace nazvané Phobos a Deimos.

