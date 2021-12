FOTO Juliane prežila ako JEDINÁ PÁD LIETADLA: Vyzerala som ako zombie! Našli ju po 10 dňoch ×

Neznášate Vianoce? Juliane z Nemecka by vám o tom vedela povedať svoje! Keď mala 17 rokov, presne na Štedrý deň nastúpila do lietadla v Peru aj so svojou mamou. Lietadlo s 91 ľuďmi na palube sa však po 20 minútach zrútilo na zem. Z cestujúcich neprežil nikto... až na Juliane.