Všetko sa začalo v roku 1984, Fritzl vtedy omámil a v pivnici rodinného domu v rakúskom Almsettene uväznil svoju osemnásťročnú dcéru Elizabeth. Tu následne donútil, aby napísala list, v ktorom uvedie, že utiekla s náboženskou sektou a nemieni sa vrátiť domov. Už od jej jedenástich rokov ju znásilňoval. Nočná mora krásnej Elizabeth trvala neuveriteľných 24 rokov, počas ktorých bola neustále týraná, znásilňovaná vlastným otcom a držaná v temnote. V otrasných podmienkach porodila netvorovi počas rokov celkovo sedem detí. Jedno z nich neprežilo.

Peklo sa skončilo až v roku 2008, keď jedno z detí upadlo do bezvedomia a skončilo v nemocnici. Tá vyzývala matku, aby sa prihlásila. Polícii to však pripadalo divné. Dcéra chcela ísť za dieťaťom do nemocnice, tam ich však zadržala polícia. Otrasný čin vyšiel najavo po tom, čo žena začala vypovedať.

Beštiálny otec je v súčasnosti zatvorený na psychiatrickom oddelení, kde si odpykáva doživotný trest. Rakúsky súd však podľa informácií českého Blesku v polovici apríla vyslovil súhlas s tým, že môže byť premiestnený do „normálnej“ väzby. Presun by mu umožnil požiadať o podmienečné prepustenie, o ktoré sa môžu odsúdení na doživotie pokúsiť najskôr po 15 rokoch za mrežami, v prípade Fritzla sa tak môže stať najbližšie v tomto roku.

Až desať rokov po uväznení otca našla Elizabeth svoje šťastie a ako-tak sa vyrovnala so svojou minulosťou. V pivnici si údajne zachovala príčetnosť len vďaka tomu, že chránila svojich potomkov. Teraz býva so šiestimi preživšími deťmi v odľahlej rakúskej dedinke, ktorej lokácia je pred verejnosťou prísne utajená. Elizabeth a jej potomkovia majú nové mená. Miesto, kde žena žije, je označované iba ako Dedina X.