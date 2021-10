Najskôr škandál s pančuškami, potom si pre zmenu neobliekla na prezidentskú návštevu žiadne a teraz? Keď Jill vychádzala z Bieleho domu a nastupovala do vrtuľníka, nad jej outfitom mnohí len krútili hlavami. Manželka Joea Bidena mala na sebe oblečené ružové šaty, hnedý dlhý kabát a biele tenisky. Žeby sa chcela zladiť s Indiánmi?

Keď Jill dorazila na stretnutie, členovia indiánskeho kmeňa Chippewa ju privítali tradične tancom, spevom a bubnovaním. Keď sa so všetkými zvítala, presunuli sa do centra Ziibiwing a diskusia sa mohla začať. Jill, ktorá, mimochodom, pracuje ako jediná prvá dáma na plný úväzok, nezabudla spomenúť ťažký návrat detí do škôl počas pandémie. "Som učiteľka, takže sa teším na to, čo mi povedia deti," povedala stručne novinárom.

Thank you @Surgeon_General and Saginaw Chippewa Indian Tribe for the important discussion on Native youth mental health. Through programs like Project AWARE, we're bringing families, educators, community partners, and the federal government together to support students. pic.twitter.com/B16Yj7nPlK