Vianoce sú za dverami! Ako to už býva zvykom, v Bielom dome majú vianočnú výzdobu na starosti prvé dámy. Zatiaľ čo po minulé roky ľudia označili vianočnú výzdobu Melanii Trump za príliš gýčovú, vianočné dekorácie súčasnej prvej dámy sú podľa mnohých obrovská nuda.

Tohtoročná téma výzdoby sa niesla v duchu "Darčeky od srdca". Jill Biden na rozdiel od svojej predchodkyne Melanii vsadila na vianočnú klasiku. Chodby Bieleho domu vyzdobila vianočnými stromčekmi, balónmi, nad krb zavesila mikulášske čižmy, nad dvere priamo do budovy veľké červené škatule s mašľou a v jednej z miestností sa nachádza obrovský perníkový domček. Vianočná výzdoba síce vyzerá na prvý pohľad zaujímavo, no ako informuje britský denník Daily Mail, mnohí ľudia ju označili za veľkú nudu. Že by čakali viac?

Je pravda, že po minulé roky, keď bola prvou dámou Melania Trump, vyzeral Biely dom oveľa gýčovejšie. Niektoré chodby či miestnosti dokonca vyzerali, akoby vytiahla zo skrine všetko, čo sa dalo, a ešte k tomu aj vylúpila nejaké to nákupné centrum. Azda každý si spomína na jej krvavočervené stromčeky, ktoré v roku 2018 umiestnila do chodby vo východnom krídle.

Melania Trump a jej krvavočervené vianočné stromčeky. Zdroj: Twitter/flotus

Tento rok sú namiesto stromčekov na chodbe žlté a modré balóny, ktoré symbolizujú vďaku pracovníkom, ktorí bojujú v prvej línii proti covidu.

Zatiaľ čo fanúšikovia Bidena označili výzdobu ako "návrat do normálu", prívrženci Trumpa ju pokladajú za príliš strohú až nudnú. "Každý, kto kritizoval vianočnú výzdobu Melanie, by sa jej mal okamžite ospravedlniť," napísal Donald Trump mladší na Instagrame.

Megalomanské Vianoce v Bielom dome podľa Melanii Trump:

3 200 reťazí s vianočnými svetielkami

365 metrov girlandy bolo použitých na výzdobu

160 detí sa podieľalo na výzdobe hlavného vianočného stromčeka

106 vianočných vencov visí na stenách a dverách

62 vianočných stromčekov stojí v izbách a halách

Vianoce v Bielom dome podľa Jill Biden:

41 vianočných stromčekov

1 828 metrov girlandy bolo použitých na výzdobu

3 000 vianočných sviečok

10 000 vianočných ozdôb

Anketa Vianočná výzdoba ktorej prvej dámy sa vám páči viac? Jednoznačne výzdoba Jill Biden. 22% Melania Trump vyzdobila Biely dom oveľa krajšie! 78% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný