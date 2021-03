Trumpovci sa po zdrvujúcej prehre v prezidentských voľbách presťahovali na Floridu. Ivanka s manželom Jaredom Kushnerom (40) si už dávnejšie kúpili na ostrove boháčov Indian Creek luxusný dom v hodnote 25 miliónov eur, no kým sa doň presťahujú, musia ešte vydržať. Dom je totižto ešte len vo výstavbe a bohatá rodinka si zatiaľ prenajala obrovský apartmán v pyramíde od talianskeho architekta Antonia Citteria (71).

Keď práve nesedí na terase apartmánu, prechádza sa po pieskovej pláži, hrá golf alebo si ide zabehať. Zdá sa, že Ivanka si voľnosť, ktorú jej dopriala prehra Donalda vo voľbách, celkom užíva. V Bielom dome a v televízii sa totiž objavovala výlučne v elegantných šatách či kostýmoch, no na Floride je na rozdiel od upršaného Washingtonu horúco a vlhko. V uliciach Miami ju vo voľných šatách či športovom oblečení majú problém spoznať aj paparaci. No schválne, spoznali by ste ju oblečenú v letných krátkych šatách, s okuliarmi na tvári a futbalovou loptou v ruke? FOTO NÁJDETE V GALÉRII >>>

