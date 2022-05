Práve po niečom takomto zatúžil Japonec Toko, ktorý celý život miloval psy, až sa nakoniec rozhodol, že sa jedným stane.

Pre niekoho bizarný nápad, no pre neho celoživotný sen zrealizoval za približne 15-tisíc eur vďaka agentúre, ktorá vyrába kostýmy do filmov a televíznych reklám. Za 40 dní mu zhotovili na mieru špeciálny oblek simulujúci dlhosrstú kóliu, ktorú si vraj vybral preto, lebo vyzerala najrealistickejšie.

Video, v ktorom Toko predstavil svetu svoje alter-ego, videlo doposiaľ na YouTube vyše 1,1 milióna divákov – dokopy však Japonec nakrútil už asi tucet klipov v rámci kanálu s názvom 動物になりたい(I want to be an animal), pričom najsledovanejšie prekonalo hranicu dvoch miliónov videní.

Na záberoch Toko leží na chrbte a otŕča brucho, nosí loptičku alebo sa hrá s plyšákom.

Reakcia sa rôznia; zatiaľ čo niektorí mu gratulujú k tomu, že sa odhodlal k niečomu takému, iní sú menej... nadšení. V prevažnej miere sa však v komentároch objavujú chvály na autentický výzor kostýmu.

Ako však Toko uviedol pre britský denník Daily Mail, svoje nové „ja“ nosí len pri špeciálnych príležitostiach a nikdy nie von. So svojou záľubou sa zatiaľ nezdôveril ani priateľom či kolegom, lebo sa obáva ich reakcií.