Abe sa prihováral voličom v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami, keď sa ozvali zvuky výstrelov, píše AFP s odvolaním sa na japonskú verejnoprávnu stanicu NHK a tlačovú agentúru Kjódo.

Šesťdesiatsedemročný expremiér skolaboval a krvácal z krku, uviedol podľa AFP zdroj z prostredia Abeho Liberálno-demokratickej strany (LDP). Táto strana a ani miestna polícia však tieto informácie nedokázala bezprostredne potvrdiť. NHK tiež oznámila, že na mieste zadržali jedného podozrivého muža.

Abe bol japonským premiérom v roku 2006 a potom v rokoch 2012 až 2020.

Japonského expremiéra Šinzóa Abeho postrelili v piatok počas prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami v meste Nara. Tamojšie úrady zadržali 42-ročného muža, ktorý na bývalého premiéra pravdepodobne strieľal odzadu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Hlavný tajomník úradu japonskej vlády Hirokazu Macuno uviedol, že nemá informácie o stave 67-ročného Abeho. "Takýto barbarský čin nemožno tolerovať," povedal.

Japonská tlačová agentúra Kjódo uviedla, že expremiéra previezli do nemocnice so zástavou srdca, aj keď bol pôvodne bezprostredne po streľbe pri vedomí a komunikoval. Televízna stanica TBS informovala, že expremiéra útočník postrelil do ľavej strany hrudníka a zjavne i do krku, píše Reuters.

Politické násilie je v Japonsku, ktoré má prísne zákony upravujúce držbu zbraní, zriedkavé. Šinzó Abe odslúžil vo funkcii japonského premiéra dve funkčné obdobia. Odstúpil v roku 2020, ako dôvod uviedol zdravotné problémy. Zachoval si však dominantnú prítomnosť vo vládnucej Liberálnej demokratickej strane (LDP) a ovládal jej hlavné frakcie. Jeho chránenec, úradujúci premiér Fumio Kišihida, ide do volieb s nádejou, že vystúpi z tieňa Abeho, uvádzajú analytici.

Po postrelení Abeho prerušil premiér Kišihida svoju volebnú kampaň a vrátil sa do Tokia, informovali tamojšie médiá. Japonská vláda uviedla, že voľby odložiť neplánuje. Americký veľvyslanec v Japonsku Rahm Emanuel v reakcii na incident uviedol, že je "zarmútený a šokovaný" streľbou na tohto výnimočného lídra a neochvejného spojenca USA.