Otec a dcéra čelia doživotnému väzeniu za vraždu a incest po tom, čo v pivnici ich domu našli hnijúce telá troch novorodencov. O prípade, ktorý v piatok otriasol Poľskom, informoval na svojom webe aj poľský portál Wyborcza.pl.

Polícia pracuje na mieste, kde boli objavené telá troch novorodencov, v pivnici domu v Czerniki, obec Stara Kiszewa v Kašubsku, severné Poľsko, 16. septembra 2023. Zdroj: PAP/Adam Warżawa

Zhýralý otec Piotr Gierasik (54) a jeho dcéra Paulina Gierasik (20) boli zatknutí po tom, čo boli pozostatky bábätiek objavené v plytkých hroboch a zabalené do plastových vriec na pozemku v obci Czerniki na severe Poľska. Prvé dve bábätká našli v piatok, no ďalšie vyšetrovanie odhalilo v sobotu tretie telo v pokročilom stave rozkladu.

Mariusz Duszyński z Okresnej prokuratúry v Gdansku uviedol: „Žena bola obvinená z dvoch vrážd a z incestného vzťahu so svojím otcom. Muž bol obvinený z troch vrážd, z incestu so svojou 20-ročnou dcérou a z incestného vzťahu s ďalšou dcérou." Podľa prokuratúry dve zo zavraždených detí pochádzali z jeho vzťahu s 20-ročnou dcérou, ktorá mala byť v konsenzuálnom vzťahu so svojím otcom. Tretie dieťa bolo zo vzťahu, ktorý mal s druhou dcérou po tom, čo ju prinútil k sexu. V tomto prípade teda išlo o znásilnenie. K desivému odhaleniu došlo po tom, čo polícia dostala tip zo sociálnych služieb.