Senátor Marco Rubio v nedeľu informoval, že pláž Fort Myers na Floride utrpela nezvratné škody spôsobené hurikánom Ian po tom, čo „superbúrka“ vytrhla mólo z pántov, pričom dodal, že historické mesto „už neexistuje“. V relácii ABC This Week podrobne popísal rozsah nešťastia a povedal, že neexistuje žiadne „porovnanie“ medzi smrteľným hurikánom a minulými búrkami.

Aerial imagery of Fort Myers Beach is now available and I'm out of words to describe the devastation.



If you're still looking for updates on a home in the area, this imagery is a good place to start. Here, see what little remains of Gulfview Colony...



