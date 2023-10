Jeden z najhorších prípadov zneužívania detí sa síce stal takmer pred 50 rokmi, desí však dodnes. Otec svoju dcéru 12 rokov zatváral do klietky, vážila iba 26 kíl a ako 13-ročná nevedela hovoriť ani chodiť. Dievča dodnes označujú ako jednu z tzv. „vlčích detí“.

Genie sa narodila v roku 1957 a už od raného veku bola nútená trpieť svojím nesúcitným otcom, ktorý ju izoloval od okolitého sveta. Clark Wiley mal s manželkou štyri deti, ale pod záhadnými okolnosťami dvaja z nich zomreli. Vedľa Genie prežil iba jej brat John, ktorý utrpel doživotnú traumu z desivých udalostí.

Podľa informácií z denníka The Sun sa otec stal psychopatom po tragickej smrti svojej matky, ktorá zomrela pri autonehode. Matka Genie, Irene Wileyová, trpela šedým zákalom a cítila sa ohrozená svojím manželom. Zlom nastal v roku 1970, keď Irene odviezla Géniu do nemocnice. Ľudia, ktorí Géniu videli po obdobie viac ako desiatich rokov, tvrdili, že počas chôdze močila, slintala a pľuvala.

Rodina Weily a malá Genie. Vtedy sa zdalo byť ešte všetko v poriadku. Otec dievčatka Clark vraj začal mať psychické problémy po smrti jeho matky. Zdroj: Youtube/TTL GenieWeily

Jej oči neboli schopné zaostriť alebo udržať pohľad, a jej končatiny nikdy neboli úplne rovné, čo jej dávalo vzhľad divokého zvieraťa. Obaja rodičia boli následne zatknutí a obvinení z týrania svojich detí. Otec sa tragicky pred začatím súdneho konania rozhodol ukončiť svoj život samovraždou, zatiaľ čo matka bola pre jej postihnutie zraku zbavená obvinenia.

Posledné informácie o Genii opísal na jej oslave 27. narodenín novinár Russ Rymmer v 90. rokoch. Zdroj: youtube/TTL Genietherabbit

Posledné informácie o Genii opísal na jej oslave 27. narodenín novinár Russ Rymmer v 90. rokoch: „Bola to veľká potácajúca sa žena s výrazom kravského nepochopenia. Vyzerala mizerne, zhrbená a zriedkakedy udržala očný kontakt. Bolo to srdcervúce.“ Ak Genie stále žije, mala by v súčasnosti zdržiavať sa na utajenom mieste v kalifornskej štátnej starostlivosti.