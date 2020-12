Pokojné utorkové popoludnie sa zmenilo na holý boj o život. 51-ročný Nemec Bernd W. vrazil so svojím Range Roverom do chodcov na pešej zóne. Podľa svedkov prešlo auto po pešej zóne viac ako pol kilometra a úmyselne vrážalo do nevinných ľudí. „Bolo to hrozné, ľudia lietali vzduchom, vrazil aj do kočíka, v ktorom bolo malé dieťa," opísal situáciu s plačom jeden zo svedkov. V danej oblasti sa každý rok konajú vianočné trhy, tohto roku ich však pre pandémiu organizátori zrušili. Ak by sa tak nestalo, obetí by bolo zrejme viac. 51-ročného muža zatkla polícia až 4 minúty po besnení.

Minister vnútra Roger Lewentz vo vyhlásení uviedol, že pri nešťastí umrelo 5 ľudí, medzi ktorými bolo aj 9-mesačné batoľa, traja ľudia sa zranili ťažko, päť osôb sa zranilo a ďalších osem bolo zranených ľahko. Všetky obete pochádzali z mesta Trier. Podľa časopisu Focus bol 51-ročný vrah nezamestnaný a v minulosti pracoval ako elektrikár. Susedia ho označili za čudáka, ktorý bol v mladosti veľmi agresívny. Nemecké úrady vo vyhlásení informovali, že nešlo o teroristický útok.

„Táto udalosť otriasla celým Nemeckom," povedal v meste Trier minister vnútra spolkovej krajiny Porýnie-Falcko Roger Lewentz. Páchateľ podľa neho konal cielene a s autom kľučkoval, aby zasiahol čo najviac ľudí. Vozidlo sa podľa portálu Lokalo.de pohybovalo pešou zónou rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu.

Bláznivé vyčíňanie 51-ročného Nemca pripomína nešťastie na vianočných trhoch v Berlíne z roku 2016, kedy do davu ľudí vrazilo nákladné auto. Celkový počet mŕtvych sa vyšplhal na 12.