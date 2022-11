Ocenenie od českého prezidenta Miloša Zemana (78) posmrtnú medailu Za zásluhy prvej triedy, ktoré udelil zosnulej Ivane Trump, prišli do Prahy prevziať jej dve deti, syn Donald Trump junior a dcéra Ivanka Trump.

Česká rodáčka Ivana Trump Zdroj: Ron Galella, Ltd.

Dcéra zosnulej Ivany Trump Ivanka oslávila svoje 41. narodeniny vskutku netradične. Aby prevzala posmrtné ocenenie svojej matky, odletela spolu so svojím manželom a bratom do Prahy. Okrem medaily, ktorú jej odovzdal samotný prezident Miloš Zeman, sa tešila aj z osobného daru. Českému denníku Blesk sa podarilo vypátrať to, čo sa ukrývalo v malej škatuľke. Zeman mal podľa ich zistení niekdajšej prvej dcére USA darovať luxusné náušnice od brnianskeho šperkára Luboša Korbičku (37).

„Najväčšou poctou bude, keď si ich pri nejakej príležitosti vezme a ja ich uvidím na fotografii,“ uviedol pre Blesk vyhľadávaný šperkár. Darček, ktorý bude Ivanke navždy pripomínať jej korene v Česku, však nebol jediným potešením. Spolu s manželom si počas uplynulého víkendu prezrela najkrajšie pamiatky stovežatej vrátane Orloja či Karlovho mosta. Nevynechala ani príležitosť ochutnať miestne špeciality.

Pochutnala si na českej kuchyni

Okrem klasickej českej sviečkovej si Ivanka s manželom a jej brat Donald jr. (44) dopriali v Prahe podľa informácií Blesku aj pečenú kačicu s knedľou a červenou kapustou. Všetky dobroty im chystal personál ich hotela na Malej Strane. V nedeľu, v deň svojich narodenín, napokon nasadla do lietadla a vrátila sa domov za veľkú mláku. O krásne momenty z Prahy sa však s fanúšikmi podelila aj na Instagrame.

Ivanka Trump a český prezident Miloš Zeman Zdroj: https://www.instagram.com/ivankatrump/

"Moja mama sa narodila a vyrastala vo vtedajšom Československu, vyrastala v Zlíne, lyžovala v národnom tíme a navštevovala Karlovu univerzitu v Prahe. Počas svojho života si zachovala hlbokú lásku a vzťah k Českej republike. Viem, že mama by bola mimoriadne poctená uznaním, rovnako ako my, aby sme ho dostali v jej mene tu v Prahe," napísala Ivanka na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila aj fotografie z potuliek stovežatou.

Anketa Páčia sa vám outfity Ivanky Trump z návštevy Prahy? Áno. 100% Nie, je to nuda. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ivanka tiež milo prekvapila nielen svojimi elegantnými outfitmi, v ktorých vyzerala ako pravá dáma, ale aj svojím správaním. Počas svojho pobytu pútala pozornosť, všetkých zaujímalo, ako sa správa, ako vyzerá. A je nutné povedať, že všetkých milo prekvapila, nielen príjemným, vľúdnym správaní, píše na svojom webe Plus Sedmička.

Prečítajte si tiež: