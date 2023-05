FOTO HOROROVÝ osud dediny: TRAGÉDIA, ktorej sa nedá vyhnúť! Obyvatelia prídu o pár dní O VŠETKO

Predstavitelia švajčiarskej dediny Brienz nariadili obyvateľom obce evakuáciu z dôvodu hroziaceho pádu veľkej skaly z blízkej hory. Skalná masa s veľkosťou dva milióny kubických metrov by sa mala do údolia zrútiť v priebehu najbližších dní. V utorok to uviedla spravodajská stanica BBC, informuje TASR.