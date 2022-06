FOTO HOROROVÝ nález polície: V kamióne objavili takmer 50 mŕtvych tiel! Preboha, čo sa stalo?

Telá najmenej 46 mŕtvych migrantov našli v pondelok v návese nákladného ťahača na predmestí San Antonia v americkom štáte Texas. Ďalších 16 osôb previezli do nemocníc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka The New York Times.