Hotel Dolce Hanoi Golden otvorili slávnostne začiatkom júla, po uvoľnení opatrení v krajine v súvislosti s koronavírusom a jeho výstavba trvala desať rokov. Unikátny nie je iba zvnútra, ale aj zvonku. Jeho trblietavú fasádu je totiž vidieť široko-ďaleko a turisti, ktorí si budú hotel chcieť pozrieť alebo sa v ňom ubytovať, nebudú mať v osemmiliónovom meste problém nájsť ho. Na jeho samotnom vrchu sa nachádza obrovský pozlátený panoramatický bazén s výhľadom na mesto. A ako vyzerajú izby?

Budete prekvapení, ale aj tie sú zo zlata. Samozrejme, nie úplne celé, no sedel už niekto z vás napríklad na zlatom záchode alebo sa kúpal v zlatej vani? To asi ťažko. Ak by ste však mali niekedy cestu okolo Hanoja a v hoteli by ste chceli stráviť jednu noc, cena vás poriadne prekvapí. Jedna noc v tomto zlatom hoteli stojí približne 230 eur. Na to, že rannú potrebu budete vykonávať na zlatom záchode, je táto cena prekvapivo nízka.

