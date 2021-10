Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí, bolo len prvým z 19 klimatických koncertov, ktoré odštartovala politikmi zväčša nenávidená a hercami milovaná Greta Thunberg. Na prvom koncerte, ktorý sa uskutočnil v Štokholme, sa postavila pred ľudí s mikrofónom v ruke a začala hlásať o dôležitosti ochrany našej planéty.

Greta taktiež nezabudla obviniť Veľkú Britániu a ďalšie národy z „prázdnych slov a sľubov". Namiesto toho, aby konali, vraj iba „tárajú do vetra" a nekonajú. Len pri rečnení to však tentoraz nezostalo. Keď dav stíchol, Greta si na pódium pozvala Andreasa Magnussonoma, ktorý stojí za iniciatívou Fridays for Future.

Greta Thunberg na prvom z 19 klimatických koncertov. Zdroj: Profimedia

Keď sa námestím začali ozývať prvé tóny obľúbeného hitu z 80. rokov od Ricka Astleyho s názvom Never Gonna Give You Up, demonštranti začali jasať a Greta s mikrofónom v ruke, na prekvapenie, tancovať a spievať. Žeby Gretine protesty za "zelenšiu budúcnosť" nabrali iný smer? S 18-ročnou aktivistkou totiž nespieval iba Andreas, ale celý dav, až to miestami vyzeralo ako na koncerte.

Anketa Ste fanúšikom mladej aktivistky Grety Thunberg? Áno, veľmi jej fandím! 80% Nie, nie som! 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podujatie bolo prvým zo série 19 koncertov, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o klíme a vyvinúť tlak na svetových lídrov pred klimatickou konferenciou COP26, ktorá sa uskutoční v novembri v Glasgowe.

Prečítajte si aj: