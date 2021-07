Podľa dokumentárneho filmu Scandalous: The Death of Marilyn Monroe, ktorý vysielala americká stanica Fox News, musel Wiener podplatiť ľudí, ktorí v márnici pracovali. Vraj im stačilo ponúknuť drahú whisky a fotografa pustili k telu zosnulej herečky. "Nebolo to prvýkrát, čo obetoval fľašu whisky, aby sa dostal tam, kam sa nemal. Proste pár chlapom ponúkol fľašu a bol vo vnútri," prezradil jeho syn Devik.

Marilyn Monroe (†36) Zdroj: Profimedia

Pre Wienera to bol celoživotný úspech, keď sa zrazu ocitol v miestnosti, v ktorej sa nachádzalo telo zosnulej herečky. Tri fotografie zo svojej série poslal magazínu LIFE. Jej nahé snímky si však uložil do svojho trezora. Podľa jeho slov ich nechcel zverejniť preto, lebo by tým Marilyn zneuctil. To, kam fotografie uložil, však nepovedal nikomu. Svojou trofejou sa pochválil v tom čase iba rodine a najbližším priateľom.

"Na tých fotografiách bolo oveľa viac ako iba jedna ceduľka, ktorú mala Marilyn zaviazanú okolo nohy. Otec zobral všetky fotky do štúdia a uložil ich do trezoru. Keď v roku 1993 umrel, nikto nevedel, kde sa fotografie nachádzajú," povedal jeho syn. Wiener si tak zobral svoje tajomstvo do hrobu a fotografie, ktoré v osudnú noc spravil, už viac nikto nevidel.

