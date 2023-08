Indonézsky tínedžer Arya Permana počas svojho najťažšieho obdobia vážil 191 kilogramov. Chlapcov jedálniček vtedy pozostával z piatich jedál denne, prevažne mäsa, rýb, ryže, sójových karbonátok a zeleninových polievok.

Poviete si, veď to sú samé zdravé veci! To je pravda, no porcie, ktoré malý Arya dokázal zjesť, boli pre normálneho človeka nepredstaviteľné. Denne by nakŕmili dvoch dospelákov.

Chlapec menom Arya Permana mal len 11 rokov, keď ho svet spoznal ako najtučnejšie dieťa. Zdroj: Profimedia

Školák sa kvôli svojej váhe musel začať učiť z domu, do školy nevládal zájsť. Rodičia boli zúfalí, pretože mu nesedelo žiadne oblečenie. Nosil iba širokú šatku zaviazanú okolo pása.

Keď mal Arya 15 rokov, rozhodol sa pre zmenu životného štýlu. Študent sa zaťal a schudol viac než polovicu svojej váhy. Na tejto dlhej ceste mu pomáhal osobný tréner, s pomocou ktorého sa dostal na vysnívané číslo na váhe, 83 kilogramov.

Hýbať sa nemohol, a tak celé dni iba ležal na podlahe a hral videohry alebo stolné hry s bratom. Zdroj: Northfoto

16-ročný bojovník dnes tvrdí, že rapídny úbytok váhy môže pripísať najmä prísnemu tréningovému plánu, kvalitnej vyváženej strave a lekárskemu dohľadu. Podstúpil operáciu, bandáž žalúdka, ktorá jeho telu pomohla obmedziť množstvo skonzumovaného jedla.

Kedysi sa bez pomoci nedokázal ani postaviť, dnes Arya hráva futbal so spolužiakmi, behá po záhrade a oveľa viac sa usmieva. Môže byť pre všetkých obrovskou inšpiráciou!