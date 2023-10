KK12 Ankara - Pyrotechnik pracuje vedľa auta po výbuchu v Ankare 1. októbra 2023. Dvaja samovražední atentátnici útočili v nedeľu v centre tureckej metropoly Ankara v blízkosti sídla parlamentu a ministerstva vnútra. Jeden z nich sa odpálil a druhý zahynul pri následnej prestrelke s políciou, informuje TASR podľa správy agentúry AP. Obaja atentátnici sa na miesto útoku doviezli na osobnom aute. FOTO TASR/AP A bomb disposal expert works next to a car after an explosion in Ankara, Sunday, Oct. 1,

Zdroj: Yavuz Ozden