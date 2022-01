Upozornenie: Obsah článku nie je vhodní pre maloletých a citlivé povahy.

Svetová verejnosť si 27. januára každoročne pripomína utrpenie židovskej komunity počas druhej svetovej vojny. Práve v tento deň v roku 1945 bol oslobodený komplex koncentračného tábora Osvienčim. Počas holokaustu v období druhej svetovej vojny zabili nacisti šesť miliónov Židov.

Zdroj: Dano Veselský

Nemecký vyhladzovací tábor Osvienčim založili nemecké vojská, ktoré okupovali Poľsko, v roku 1940 ako pracovný tábor pre poľských väzňov. Postupne ho rozširovali na rozľahlý pracovný a vyhladzovací koncentračný tábor pre Židov, ktorých doň privážali z celej Európy.

V tábore použili 3. septembra 1941 prvý raz cyklón B a v plynovej komore ním zabili 600 sovietskych vojnových zajatcov a 250 ďalších väzňov. Koncom marca 1942 prišli do Osvienčimu prvé transporty Židov zo Slovenska a z Holandska.

Zdroj: tasr

Tábor oslobodil oddiel Červenej armády 27. januára 1945. Ohromení a šokovaní vojaci vstúpili do priestorov vyhladzovacieho tábora a oslobodili zvyšných 7 600 zúbožených väzňov. „Naskytol sa nám strašný pohľad. Väčšinu ľudí sme našli ležať v barakoch. Boli to vlastne iba kožou obtiahnuté kostry s neprítomnými pohľadmi. Snažili sme sa s nimi hovoriť, dalo sa to však iba krátko. Boli takí vysilení, že nevládali ani rozprávať. Trpeli hladom a boli chorí,“ spomínal sovietsky frontový kameraman Alexander Voroncov, ktorý prvé hodiny po oslobodení Osvienčimu zvečnil na filmovom páse.

Počet ľudí zabitých v Osvienčime nie je možné presne určiť: podľa odhadov historikov ide o 1,2 – 1,6 milióna osôb. Väčšinu obetí tvorili ľudia židovského pôvodu.

Osvienčim sa skladal z troch táborov

Osvienčim bol pravdepodobne vybraný, aby zohral ústrednú úlohu pri „konečnom riešení“, pretože sa nachádzal na železničnom uzle so 44 paralelnými koľajami – železničnými traťami, ktoré slúžili na prepravu Židov z celej Európy na smrť. Heinrich Himmler, šéf SS, nacistického polovojenského zboru nariadil zriadenie prvého tábora, zajateckého tábora, 27. apríla 1940 a prvý transport poľských politických väzňov prišiel 14. júna. Tento malý tábor, Osvienčim I , bol počas svojej histórie vyhradený pre politických väzňov, najmä Poliakov a Nemcov.

Zdroj: tasr

V októbri 1941 sa začali práce na tábore Osvienčim II alebo Birkenau, ktorý sa nachádza pri neďalekej obci Brzezinka. Tam neskôr SS vybudovali obrovský koncentračný tábor a vyhladzovací komplex, ktorý zahŕňal asi 300 väzenských barakov; štyri veľké takzvané Badeanstalten - kúpeľné domy, v ktorých boli väzni usmrcovaní plynom; Leichenkeller - pivnice na mŕtvoly, v ktorých boli uložené ich telá a Einäscherungsöfen - spaľovacie pece.

Ďalší tábor (Buna-Monowitz), pri dedine Dwory, neskôr nazývaný Osvienčim III, sa v máji 1942 stal otrockým táborom, ktorý zásoboval robotníkmi neďaleké chemické a syntetické gumárenské závody.

Mengeleho laboratórium

Tábor smrti a otrocký tábor boli vzájomne prepojené. Novoprichádzajúci väzni v tábore smrti boli rozdelení v procese známom ako "selekcia" . Mladých a práceschopných posielali do práce. Malé deti a ich matky a starí a chorí boli poslaní priamo do plynových komôr.

Mengele (napravo): Volali ho aj anjelom smrti. Do plynových komôr poslal tisíce ľudí. Zdroj: profimedia.sk

Tisíce väzňov vybral aj táborový lekár Josef Mengele na lekárske experimenty. Osvienčimskí lekári testovali na väzňoch metódy sterilizácie pomocou masívnych dávok žiarenia, maternicových injekcií a iných barbarských procedúr. Experimenty zahŕňajúce zabíjanie dvojčiat, na ktorých sa robili pitvy, mali poskytnúť informácie, ktoré by údajne viedli k rýchlemu rozšíreniu árijskej rasy.

