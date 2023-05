Mesto peňazí a zázrakov. Asi tak by sa dal nazvať Dubaj, ktorý posledné roky buduje naozaj neuveriteľné projekty. Okrem iného je doteraz známy svojimi megalomanskými stavbami. V meste v Spojených arabských emirátoch sa nachádza najvyšší mrakodrap sveta Burdž Chalífa, no pozoruhodná je aj tamojšia „záhrada zázrakov“ či zlatý „dubajský chrám“.

Mesto, ktoré sa už teraz pýši zaujímavou architektúrou, chystá svoje ďalšie „naj“. Pri pobreží chce vybudovať najväčší útes na svete. Rozlohu bude mať až 200 štvorcových kilometrov. Ako uvádza britský denník Daily Mail, umelé útesy sa budú skladať z niekoľkých vzájomne prepojených ostrovov.

Na ostrovoch budú ekologické rezidenčné budovy, obchody, vzdelávacie i výskumné zariadenia či reštaurácie. Medzi budovami budú zasadené milióny mangrovníkov.

To však nie je všetko a arabská perla neprestáva šokovať. Pod hladinou sa bude totiž skrývať umelý útesový ekosystém, ktorý bude vytvorený pomocou 3D tlače a ďalších prelomových metód, aby poskytol domov až 1 miliarde koralov a ďalším morským živočíchom, ako sú korytnačky či ryby. Zároveň by útesy mali byť domovom najväčšej ustricovej farmy v regióne.

Najpríťažlivejšia arabská turistická destinácia Dubaj je už niekoľko rokov dôkaz toho, že za peniaze sa dá kúpiť a vytvoriť všetko. Po umelých zasnežených kopcoch, mrakodrapoch či umelých vlnách chystajú šejkovia vskutku nevídaný projekt. Mesto ležiace na pobreží Perzského zálivu sa chystá vybudovať najväčší umelý koralový útes na svete. Zdroj: profimedia

Anketa Boli ste niekedy v Dubaji? Áno 43% Nie 57% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Tento nevídaný projekt by sa mal začať realizovať čo najskôr. Zatiaľ však nie je známe, koľko presne bude stáť, podľa odhadov zahraničných médií by to malo byť približne 250 miliónov eur.