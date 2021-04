Kdekoľvek inde na svete by sa producírovanie nahých tiel po terase mrakodrapu bralo nanajvýš ako obnažovanie sa na verejnosti. Mužskí susedia by asi brali do rúk ďalekohľady, zatiaľ čo by ich manželky hnali od okien, iní by zase okamžite hľadali mobily s foťákom.

Z východoeurópskych sexíc by sa na pár dní stal nový internetový hit a situácia by bola viac-menej úsmevná.

Bohužiaľ, Spojené arabské emiráty, čo sa nahoty týka, nezdieľajú európsku či americkú liberálnosť. Dievčatám tak – namiesto obyčajného napomenutia za pohoršovanie verejnosti – hrozí nielen vyše tisíc eur pokuty, ale dokonca aj polročné väzenie. Dubajské úrady sa totiž riadia prísnym islamským zákonom šaría, ktorý mimo iných vecí zakazuje aj obnažovanie sa na verejnosti, píše britský denník Daily Mail.

Poriadne pikantná zábava, výhodný kšeft alebo pokus o kariéru v erotickom priemysle? Ťažko povedať, čo motivovalo 40 mladučkých krások z Ukrajiny, Moldavska, Bieloruska a Ruska, aby vyšli úplne nahé na balkón dubajského apartmánu. Zdroj: Instagram, Twitter

Zahraničné médiá špekulujú, či modelky v byte nenakrúcali pornografické materiály, čo by situáciu ešte zhoršilo. Pokuta za šírenie takéhoto obsahu by sa mohla vyšplhať až do výšky 115-tisíc eur. Dubaj je pritom známy tým, že trestané boli aj oveľa nevinnejšie prehrešky, ako napríklad bozkávanie sa na verejnosti.

Dievčatá boli ubytované v apartmáne výškovej budovy vpravo, ktorá sa nachádza v dubajskej štvrti Marina. Zdroj: Instagram, Twitter

Okrem dievčat, ktoré mali zhruba od 18 do 25 rokov, dubajská polícia zadržala aj 33-ročného Rusa, ktorý celé zhromaždenie organizoval.

