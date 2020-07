37-ročná Austrálčanka Carmen Greentree sa podrobuje trýznivým detailom o svojich strašných zážitkoch vo svojej novej knihe.

Bývalá austrálska hviezda surfingu Carmen Greentree prehovorila o najhorších chvíľach jej života. Zdroj: instagram

Rozpráva v nej svoj príbeh, ako sa jej vysnívaný výlet do Indie v roku 2004 zmenil na nočnú moru, keď bola unesená po tom, čo hľadala pomoc u miestneho muža, aby jej ukázal cestu do Kašmíru. Neskôr ju muž uniesol na loď, kde bola znásilňovaná a bitá vždy, keď požiadala o povolenie odísť. „Nemyslela som si, že sa niekedy dostanem z lode, myslela som si, že tam tak či onak zomriem,“ povedala pre Daily Mail Australia.

Carmen hovorí, ako strávila mladosť snívaním o tom, že je majsterkou sveta v surfovaní a cestuje po celom svete na súťaže. Potom, čo nespĺňala podmienky na svetové turné vo veku 22 rokov, zamierila do Indie, aby si dala od surfovania prestávku. "Bola som v tom čase skutočne zničená a stratená," povedala pre stanicu 9 News. „Sedem rokov môjho života som bol 100-percentná, drela som od rána do večera, aby som si splnila svoj sen. Na ničom inom mi nezáležalo. Bol to môj únik zo života,"opísala svoje pocity a dôvod, ktorý ju priviedol nakoniec do Indie. Cesta za odpočinkom a novými vyhliadkami sa jej však stala osudnou.

Jej utrpenie začalo, keď sa k nej priblížil cudzinec, ktorý jej ponúkol, že ju vezme k niekomu, kto by mladej žene mohol pomôcť zariadiť jej cestovné plány. Potom ju však oklamali a odvlieklii do Kašmíru, kde sa stretla s mužom, ktorý povedal, že pre ňu bude bezpečnejšie zostať s ním. Všetko sa zvrtlo a 22-ročná Carmen sa ocitla uväznená lodi neznámeho muža. "Bol to neustály tlak od chvíle, keď som sa tam dostala. Nikdy ma nechal pustiť,“ prezradila.

"Najhorší pocit bol, keď som sa vzdala a nechal som ho vziať, čo chcel. Bolo to po prvýkrát, čo ma znásilnil. Bola som príliš unavená, nemohla som viac bojovať a vedela som, že sa nezastaví. Stratila som prehľad o tom, koľkokrát ma znásilnil,“ uviedla Carmen vo svojej knihe.

Počas dvoch mesiacov bola krásna Austrálčanka násilne držaná na lodi v Indii. Každý deň v zajatí ju jej únosca znásliňoval. Zdroj: instagram

Aby to bolo ešte horšie, Carmenin únosca jej povedal, že loď - YH Sunbeam - bola uprostred militarizovanej zóny, takže by ju aj tak zastrelili, keby sa pokúsila utiecť.

Záchrana prišla po dvoch mesiacoch utrpenia

Zachránili ju až vtedy, keď mal jeden z jej priateľov zvláštny sen, že Carmen má problémy a skontaktoval austrálsky konzulát. Potom, čo ju jej únosca prinútil telefonovať z lode a požiadať rodičov, aby jej poslali peniaze, prezradil polohu lode. Na, čo zareagovala aj pobrežná stráž a mladú ženu okamžite oslobodili zo zajatia.

Muž, ktorý svojim správaním spôsobil Carmen traumu na celý život, nebol za hrozný čin nikdy odsúdený. Carmen bola po únose v šoku a mala strach vypovedať pred súdom. Dnes ľutuje, že nenašla odvahu a svojmu únoscovi sa nepostavila.