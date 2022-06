FOTO z domu hrôzy, v ktorom zvrátená dvojica uväznila 10 SLOVÁKOV: Neľudské podmienky a špina ×

Britániou v uplynulých mesiacoch otriasol nechutný prípad otrokárstva, aké by sa v súčasnosti nemalo diať. Maroš Tancos (45) a Joanna Gomulska (46) sa do histórie krajiny zapísali ako novodobí otrokári. Svoje obete držali zamknuté v neľudských podmienkach a špine. Otroci boli dokonca nútení do práce, peniaze však za ňu nikdy nevideli. Svoje obete hľadali na Slovensku.