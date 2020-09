FOTO Dobrá správa pre kráľovnú: Princezná Beatrice je vraj tehotná! Prezradiť ju malo TOTO!

V kráľovskej rodine posledné mesiace zavládol chaos a neistota, ako to celé s monarchiou nakoniec dopadne. Okrem škandalózneho odchodu Meghan a Harryho z kráľovskej rodiny, neprispel dobrému menu monarchie ani sexuálny škandál princa Andrewa. Ako sa však zdá, na konci každej temnoty je malá nádej na lepší zajtrajšok. Podľa najnovších informácií by totiž mal do kráľovskej rodiny pribudnúť ďalší potomok.