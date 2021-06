Kim Čong-un sa považuje za poloboha, no svet ho pozná pod nálepkou krutého a nemilosrdného diktátora. Zdravotný stav severokórejského vodcu je však akosi na hrane a aj slepec by si všimol, ako sa Kim za posledné roky zaguľatil. Tomu je však, ako sa zdá na najnovších záberoch, koniec.

Od vypuknutia pandémie koronavírusu severokórejský líder Kim Čong-un nariadil popravu najmenej dvoch ľudí, zakázal morský rybolov a uzatvoril hlavné mesto Pchjongjang v snahe bojovať proti šíreniu nákazy a jej ničivým dôsledkom na ekonomiku krajiny. Posledné mesiace sa však severokórejský vládca stará aj o niečo iné ako o svoju milovanú krajinu.

Minulý rok v máji sa Kim pre zdravotné ťažkosti stiahol z verejnosti na 3 týždne. Nikto o ňom nepočul a nikto ho ani nevidel. To, kde sa skrýval a či ho pre zdravotné ťažkosti naozaj operovali, ako o tom informovali zahraničné médiá, neprezradil dodnes. Od toho času sa však na verejnosti objavuje oveľa menej ako v minulosti.

Pred Kim Čong-unom si žiadny Severokórejčan nemôže byť istý. Nikdy nevedno, čo sa vodcovi znepáči tak, že za to dá popraviť. Zdroj: Internet

Nad zlou životosprávou Kima už experti krútili dlhšie hlavami. Keď začal severokórejský vodca dospievať, opojený mocou peňazí si začal vyhadzovať z kopýtka. Alkohol a cigarety neboli u neho žiadnou výnimkou, no pre nedostatok pohybu sa za posledné roky výrazne zaguľatil. Jeho zdravotnému štýlu nenahrávala ani pandémia koronavírusu. Kim totiž so svojou váhou a zlou životosprávou patril medzi rizikovejších pacientov. Ako sa však zdá, severokórejský vládca si počas pandémie akosi stúpil do svedomia. Na najnovších záberoch zo stretnutia vyšších úradníkov je totiž omnoho chudší ako pred mesiacom.

