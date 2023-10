Boje medzi izraelskými silami a palestínskymi militantmi z hnutia Hamas momentálne pokračujú na siedmich až ôsmich miestach v okolí pásma Gazy. Izraelská armáda zároveň počas noci podnikla viac než 500 náletov a delostreleckých útokov na ciele Hamasu a Palestínskeho islamského džihádu.

Situácia je v Izreali natoľko vážna, že zhrozené rodiny hľadajú svojich príbuzných. Medzi viac ako 100 rukojemníkmi, ktorých Hamas zadržiava ako ľudské štíty sú prevažne malé deti, ženy a starší ľudia. Zdesené rodiny opísali hrôzu, keď zistili, že ich milovaných uniesli, väčšina z nich sa to dozvedala počas pozeraní mrazivých videí, ktoré na sociálnych sieťach zverejnili únoscovia alebo obyvatelia oboch krajín. Na desivých záberoch je vidieť vzlykajúce deti a ich bezmocné matky, ako ich ťažko ozbrojení muži odvliekli z domovov a naložili do vozidiel smerujúcich do pásma Gazy.

Ozbrojenci údajne chodili od dverí k dverám, aby pozbierali celé rodiny, ktoré sa ukrývali pred záplavou rakiet. Nič netušiaci členovia rodiny sa následne vybrali hľadať svojich príbuzných. Ohavné videá ukázali, že traumatizovaní izraelskí vojaci, ohromení prekvapivým útokom, sú taktiež zneužívaní a bití. Na záberoch vidieť aj desaťročného izraelského chlapca, ktorého ozbrojení teroristi ťahali k otvoru v hraničnom plote.

Palestínčania stoja pred zničenou mešitou po izraelskom leteckom útoku v meste Chán Júnis, v pásme Gazy. Obyvatelia hľadajú svojich príbuzných. Zdroj: tasr

Stovky mladých ľudí je nezvestných aj potom, čo teroristi zaútočili na vonkajší hudobný festival, ktorý sa konal v púšti. Na záberoch je vidno aj zúfalú matku, ktorá chráni svoje deti počas únosu. Islamistické hnutie Hamas spustilo v sobotu ráno z pásma Gazy rozsiahle raketové útoky na Izrael, pričom militanti z tohto hnutia súčasne na mnohých miestach prenikli cez hranice. Izrael reagoval masívnymi leteckými a delostreleckými útokmi na Gazu, pričom sa stále snaží vytlačiť skupiny militantov zo svojho územia. Pri útokoch palestínskych ozbrojencov zahynulo podľa najnovších informácií už vyše 700 Izraelčanov, zatiaľ čo z Gazy hlásia minimálne 413 obetí.