Životnú cestu stať sa upírom si zvolil Joseph Burris sám. Ako uvádza odjakživa ho fascinovali dobové kostýmy a mystické stvorenia. Už vyše 20 rokov berie svoje presvedčenie nadmieru vážne a vôbec nevychádza na slnko. Hlavnou potravou upírov je, samozrejme, krv. Na tej si pochutnáva podľa jeho slov veľmi rád a najviac miluje krv ľudí, ktorých má rád a sú mu blízki.

Podľa jeho slov má každá krv inú chuť. Napríklad taký vegetarián mu chutí oveľa menej ako človek, ktorý si rád pochutnáva na mäse. Naviac dodáva, že veľmi rád ponúka aj svoju krv, ak má niekto záujem a rád mu dá ochutnať jeho životnú tekutinu. Krv, ktorú dostane, však pije po veľmi malých dúškoch. Veľké množstvo by totiž žalúdok nezniesol a mohol by si spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Joseph sa svojím životným štýlom netají a miluje extravaganciu. Na základe svojho vzhľadu a presvedčenia sa stretol s veľkou negativitou zo strany iných ľudí. Sám podotkol, že by nikdy nikomu neublížil a nikdy by nepil niečiu krv násilne. Svoje pohnútky a život nerád rieši s ľuďmi, ktorí mu nerozumejú, no naopak rád rozpráva svoj príbeh tým, ktorých to naozaj zaujíma.

„Ľudia, ktorí jedia mäso, majú oveľa sladšiu krv ako vegetariáni.“ Joseph Burris o ľudskej krvi na ktorej si rád pochutnáva.

Milovník viktoriánskej módy, klobúkov a rukavičiek svoj štýl neskrýva a prezentuje sa tak aj na verejnosti. Svoj život Joseph považuje za neobyčajný.

