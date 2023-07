Dráma sa podľa Zdena vyvíjala postupne; najprv vraj popoludní videli dym, pričom k večeru "sa to už začínalo na obzore červenať". Turistov však na hoteli ubezpečovali, že všetko je pod kontrolou a keďže nie je veterno, hasiči všetko zvládnu.

Opak bol však pravdou a situácia bola okolo desiatej hodiny večer už poriadne nebezpečná. Pred polnocou začal padať pri hoteli popol a páľava sa na obzore približovala. Upozornenia vraj chodili od jedenástej v noci, no najprv neplatili pre oblasť dediny Nisaki, kde boli s manželkou ubytovaní.

Evakuujte sa... okamžite!

"Až okolo polnoci prišlo niekoľko upozornení, že sa máme evakuovať, ale že HNEĎ," napísal Zdeněk na sociálne siete. Začiatok evakuácie bol mierne chaotický, najprv mali prísť autobusy, potom sa riešila evakuácia člnmi priamo na brehu, keďže pri hoteli krúžili na vode policajti aj záchranári.

Zdena s Alenkou nakoniec do bezpečia odviezol taxík. "Musím vyzdvihnúť ochotu Grékov pomáhať. Taxikári, napríklad, vozili ľudí od hotela grátis, zrejme to ale organizovali záchranné zložky. Prichádzali postupne aj autobusy, prvý odviezol asi 40 ľudí, na hoteli ich ale celkovo bolo vyše 700," porozprával Zdeno.

Ako z katastrofického filmu

"Odrazu niekto skričal, že dvaja ľudia, rýchlo, rýchlo! Tak sme sa vychytili, kufre leteli do auta a nasadli sme. Ten šofér bol ako z filmu TAXI; s výstražnými svetlami išiel opreteky po tých úzkych uličkách asi 10 kilometrov do Ypsosu na futbalový štadión. Ten bol už takmer plný. Taxikár bol úžasný, stále sa nás pýtal, či sme v poriadku, či má zapnúť klímu, otvoriť okno... vysadil nás pred štadiónom s tým, že máme čakať na ďalšie inštrukcie. To bolo okolo druhej ráno."

"Postupne priviezli aj ďalších dovolenkárov zo Slovenska, dokopy 13 ľudí. Čakali sme tam tri hodiny, na stojáka, na zemi alebo sediac na lavičkách, ktoré tam pripravil Červený kríž. Ľudia boli skvelí, ponúkali vodu, keďže nič iné nemali, a okolo štvrtej aj kúsky pizze."

