Svet bol podľa neho skazený a ľudia tiež, preto sa rozhodol, že ich pozabíja čo najviac. Spoveď 18-ročného strelca Timura Bekmansurova z Permu naháňa zimomriavky. Práve tento mladík v pondelok nabehol – ozbrojený loveckou puškou, na ktorú mal zbrojný pas – do areálu štátnej univerzity v ruskom meste Perm, ktoré sa nachádza na Urale.

Chladnokrvne popravil šesť ľudí, z toho päť žien, a zranil ďalších 29, kým ho polícia postrelila. Jeho bývalí spolužiaci a iní študenti pred ním v panike unikali, ukrývali sa za barikádami v učebniach, ba dokonca skákali z okien druhého poschodia, aby si zachránili holý život.

Obete si Timur vyberal náhodne, ako sám pred hrôzostrašným, zvráteným činom uviedol, útok nemal politickú či náboženskú motiváciu. Zabil 20-ročnú Alexandru, ktorá chcela učiť matematiku, 24-ročnú doktorandku Annu, 19-ročnú Jekaterinu, ktorá mu náhodou vbehla do cesty, aj len 18-ročnú prváčku Kséniu.

Ak Timur, ktorý je momentálne vo vážnom stave, prežije, vyšetria ho psychiatri, ktorí posúdia, či konal v nepríčetnosti. Pred streľbou na univerzite však mladík zverejnil manifest, v ktorom sa vyznal z toho, že už dlho premýšľa o smrti, že o zabíjaní sníval.

„Urobím všetko pre to, aby som vzal so sebou čo najviac ľudí,“ napísal, než sa obliekol do čiernej, nasadil si premaľovanú vojenskú prilbu z druhej svetovej a vybral sa vraždiť. „Nenávidím sa, ale chcem ublížiť každému, kto mi stojí v ceste. Nie som prvý a ani posledný. Nezachráni vás ani zákaz zbraní, zabijú vás autá, bomby, nože, všetko, čo príde pod ruku. Vyvrheli ako ja zničia všetko okolo vás, pretože svet je skazený a vy vo vnútri tiež,“ vyznal sa zabijak.

Vyberal si, kde bude zabíjať

