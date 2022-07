Tak tomu sa povie, že ľuďom došla trpezlivosť. Srílanský prezident Gotabaja Radžapaksa musel v sobotu utiecť zo svojej rezidencie v Kolombe, pre masové demonštrácie a nepokoje v krajine, ktoré vyvolala najhoršia ekonomická kríza, aká krajinu postihla za posledných sedem desaťročí. Len niekoľko minút po úteku prezidenta vnikli demonštranti do jeho luxusného paláca a roztočili najväčšiu párty roka.

Na Srí Lanke sa v posledných dňoch odohrávali mohutné protesty proti najhoršej ekonomickej kríze. Obyvatelia dlhé týždne bojovali s nedostatkom jedla, pohonných látok, chudobou aj hladom. Ako sa zdá, všetko má svoje hranice, a to platí aj pre chudobu a hlad. Srílančania sa situácii v krajine vzbúrili a rozpútali vlnu obrovských protestov. Protestujúci následne zaplavili vládnu štvrť a vykrikovali heslá proti prezidentovi Radžapakse. Podarilo sa im prekonať policajné zábrany a dostali sa až do prezidentského sídla, kde sa to krátko po vniknutí zmenilo na masovú párty. Ľudia, ktorí doteraz žili v chudobe si užívali všetky vymoženosti luxusného sídla, aké objavili.

Zdroj: Amitha Thennakoon

Videá a fotografie z prezidentského sídla okamžite zaplavili médiá a sociálne siete. Demonštranti sa na záberoch kúpali v bazéne, váľali v posteliach, užívali si aj vankúšové bitky, zastavili sa v súkromnom fitku a dokonca sa niektorí aj prehrabali prezidentovým šatníkom a spodnou bielizňou. „Také miesto som nikdy nevidela,“ komentovala „prehliadku“ prezidentského paláca predavačka vreckoviek BM Chandrawathiová (61), v rezidencii bola s dcérou a vnúčatami. „Užívali si luxus, zatiaľ čo, my sme trpeli. Oklamali nás, chcem, aby moje deti a vnúčatá tiež mohli žiť v takom luxuse ako oni,“ dodala žena. Prezident Radžapaksa bol podľa dostupných informácií prevezený na ostrov južne od Srí Lanky, odkiaľ oznámil, že v stredu 13. júla odstúpi z funkcie.

V sobotu večer prenikli demonštranti aj do súkromnej rezidencie srílanského premiéra Ranila Vikramasingheho, a podpálili ju, informovala kancelária premiéra. Bezprostredne po tomto útoku nebolo zrejmé, či sa premiér v tom čase v sídle nachádzal alebo nie. Vikramasinghe pritom krátko pred týmto incidentom ponúkol svoju demisiu. Podľa vyjadrenia svojej kancelárie súhlasil s odstúpením z úradu, ktoré mu odporučili lídri opozičných strán, "aby tak zaistil bezpečnosť občanov".

Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od svojho získania nezávislosti v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom. Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. Vláda zatvorila v snahe ušetriť školy i úrady, ktorých fungovanie nie sú pre chod krajiny nevyhnutné.