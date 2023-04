Zatiaľ čo zo štvrtého reaktora unikali smrtiace dávky radiácie, deti išli ešte ráno normálne do školy. Až na poslednej hodine učitelia oznámili, že v Černobyle sa stala nehoda.

Upozorňujeme, že zábery v tomto článku, ktorý sme pôvodne publikovali ešte v roku 2018 a teraz ho pre aktuálnosť 37. výročia černobyľskej havárie zdieľame znova, nie sú vhodné pre maloletých a ľudí s citlivou povahou.

Evakuácia sa začala až o 14:00, no trvala len dva a pol hodiny. Ľudia si brali len to najnutnejšie v domnienke, že sa ešte do svojich domovov vrátia. O 16:30 sa však z Pripiate stalo už navždy mesto duchov.

Katastrofa sa mohla zopakovať

Ruská armáda priviedla svet na pokraj katastrofy znova, keď počas invázie na Ukrajinu minulý rok ovládla areál bývalej jadrovej elektrárne v ukrajinskom meste Černobyľ.

Ukrajinský vojak drží ukrajinskú vlajku neďaleko Černobyľskej atómovej elektrárne v nedeľu 3. apríla 2022 v Černobyle. Zdroj: TASR

"Svet bol opäť na pokraji katastrofy, pretože Rusko zaobchádzalo s černobyľskou zónou ako s obyčajným bojiskom, s územím, kde sa ani nesnažili dbať na jadrovú bezpečnosť", povedal pred rokom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Černobyľ v číslach: Černobyľ generoval 10% energie na Ukrajine

najmenej 135 000 evakuovaných ľudí

Horšie ako 400 bômb z Hirošimy

100 – 150 000 km² zamorila radiácia

Smrteľná dávka rádioaktivity do 1 minúty

Obyvateľov Pripiate evakuovalo 2 000 autobusov

Triumf Sovietov

Atómovú elektráreň V. I. Lenina v Černobyle uviedli do prevádzky 27. septembra 1977. "Pyšný komunistický režim považoval reaktor za svoj veľký technický úspech," konštatuje britsko-kanadský dokument Černobyľ – nultá hodina, ktorý odvysielala v minulosti aj Česká televízia. Práve konštrukčná chyba v reaktore však bola podľa záverov vyšetrovania jednou z príčin havárie. Ďalším dôvodom bol ľudský faktor.

Až 27. apríla o 14.00 h (tento článok preto opätovne publikujeme práve o 14:00, byť o deň skôr) sa začala evakuácia obyvateľov 50-tisícového mesta Pripjať ležiaceho v bezprostrednej blízkosti elektrárne. Celkovo muselo svoje domovy opustiť viac než 130 000 obyvateľov.

Zo 150-tisíc postihnutých ľudí bolo údajne až 60-tisíc detí. Tento chlapček má byť jedným z nich. Zdroj: Profimedia

Nebezpečenstvu boli vystavení aj ľudia, ktorí pracovali na likvidácii havárie. Ich počet sa odhaduje na 600 až 800-tisíc, pričom podľa medializovaných informácií už 25 000 z nich zomrelo.

V dôsledku černobyľskej havárie bolo na území bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík rádioaktívne zamorené územie s rozlohou 150 000 kilometrov štvorcových.