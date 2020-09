Dedička vychýrenej módnej značky Gucci vraj bola celých 16 rokov obeťou Josepha Ruffala, za ktorého bola Alexandrina mama Patricia vydatá. Otčim jej vraj často liezol nahý do postele, obchytkával ju a obtieral sa o ňu intímnymi partiami svojho tela, pričom prstami sa ju snažil sexuálne uspokojiť. „Moja matka a babka Bruna Palombo o tom vedeli – a povedali mi, aby som bola ticho. Vraj by to bol škandál, ktorý by zničil dobré meno Gucciovcov a stál nás milióny,“ píše sa vo výpovedi 35-ročnej Zarini. Producent Ruffalo ju údajne obťažoval od jej šiestich rokov a prestal, až keď mala 22.

Dedička vychýrenej módnej značky Gucci vraj bola celých 16 rokov obeťou Josepha Ruffala, za ktorého bola Alexandrina mama Patricia vydatá. Zdroj: YouTube

K vážnym obvineniam, ktoré zverejnili popredné svetové médiá, vrátane denníkov ako The Sun či New York Times, sa medzičasom vyjadrila aj Alexandrina mama Patricia. „To, čo jej robil, je neodpustiteľné. Keď sa mi s tým v roku 2007 zdôverila, bola som zničená. Okamžite som podala žiadosť o rozvod a začala s návštevou psychológa. Rovnako ma však bolia aj dcérine obvinenia, že ja a moja mama sme o tom vedeli. Je to úplná lož.“

„To, čo jej robil, je neodpustiteľné. Keď sa mi s tým v roku 2007 zdôverila, bola som zničená. Okamžite som podala žiadosť o rozvod a začala s návštevou psychológa. Rovnako ma však bolia aj dcérine obvinenia, že ja a moja mama sme o tom vedeli. Je to úplná lož,“ povedala Patricia Gucci, na fotke so svojím otcom Aldom Guccim. Zdroj: Ron Galella

Samotný Ruffalo, ktorý sa mal sexuálneho násilia dopustiť, všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že Alexandra Zarini nebola počas dospievania mentálne v poriadku a spolu s Patriciou sa to snažili riešiť. „Žiaľ, neúspešne,“odkázal verejnosti prostredníctvom právnika.

O desivých zážitkoch z detstva Alexandra prehovorila na sociálnej sieti YouTube. Zdroj: YouTube/Alexandra Gucci Children's Foundation

Prečítajte si aj: