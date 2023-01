Osemročné dievčatko, ktoré malo od kolísky naplánovanú sľubnú budúcnosť plnú prepychu a bohatstva. Aj tak by sa dal popísať príbeh dcéry diamantového magnáta Devanshiho Sanghviho. Ako najstaršia dcéra zámožného indického obchodníka mala zdediť obchod s diamantmi.

Rodinný majetok zámožnej indickej rodiny má hodnotu približne 61 miliónov dolárov a práve tento balík mala Devanshi zdediť. Rodina obchoduje s drahokamami viac ako tridsať rokov a meno spoločnosti „Sanghvi and Sons“ je známe po celom svete. Avšak dievča sa rozhodlo, že cesta úspešnej obchodníčky rozhodne nie je nič pre ňu a stala sa mníškou. Milióny tak vymenila za chudobu.

Devanshi sa rozhodla pre svoju vlastnú cestu, ktorá nezahŕňa luxus a pompézny spôsob života. Namiesto prepychového oblečenia bude nosiť sárí z nekvalitnej látky, chodiť bosá a žobrať o almužnu.

Devanshi vraj inklinovala k viere už od raného detstva. Odmietala sledovať televíziu, nepozerala sa na filmy a nechodila do reštaurácií či na nákupy do obchodných centier. Zdroj: instagram devanshi

V rámci vstupu do tamojšej rehole podstúpila ceremoniál, pri ktorom sa z nej stala mníška. Jej rodina vyznáva džinizmus, jedno z najstarších náboženstiev, ktoré sa rozšírilo v Indii pred viac ako 2 500 rokmi.

Anketa Vzdali by ste sa miliónového majetku v podobnom prípade? Áno 25% Nie 75% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Z rodinného hniezda sa presťahovala do kláštora. „Už nemôže zostať doma, jej rodičia už nie sú jej rodičmi, teraz je z nej Sadhvi (mníška),“ hovorí obchodník Kirti Shah, ktorý je blízkym priateľom rodiny.

Keďže jej zámožná rodina patrí do miestnej sekty, jej životnú cestu chápe a podporuje. Čo však bude s miliónovým majetkom neskôr, zatiaľ nie je známe. Zdroj: instagram demashi

Devanshi vraj inklinovala k viere už od raného detstva. Odmietala sledovať televíziu, nepozerala sa na filmy a nechodila do reštaurácií či na nákupy do obchodných centier. Modlila sa trikrát denne a vykonávala pôst. Keďže jej zámožná rodina patrí do miestnej sekty, jej životnú cestu chápe a podporuje. Čo však bude s miliónovým majetkom neskôr, zatiaľ nie je známe.