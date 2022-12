Najbohatší muž na svete sa vyjadril, že očakáva, že mozgový čip, ktorý vyvinula jeho technologická spoločnosť, začne testovať na ľuďoch v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov.

Najaktuálnejšie informácie o bezdrôtovom mozgovom čipe Musk poskytol počas prezentácie spoločnosti Neuralink. Okrem predpovedania klinických skúšok Musk povedal, že si sám plánuje dať jeden z čipov.

„Chceme si byť istí a musíme byť mimoriadne opatrní, aby čip dobre fungoval pred tým, ako zariadenie vložíme do človeka," uviedol Musk. Neuralink hovorí, že vyvíja rozhranie, ktoré by mohlo obnoviť zrak človeka. Dokonca aj tým, ktorí sa narodili slepí. Taktiež by mal obnoviť funkčnosť celého teda, vrátane pohybu a verbálnej komunikácie pre ľudí s prerušenou miechou. Na informácie upozornil aj spravodajský web The Guardian.

Spoločnosť tiež uviedla, že zatiaľ nemá povolenie od Úradu pre potraviny a liečivá na predaj zariadenia, ale Musk uviedol, že väčšinu dokumentov na schválenie implantácie zariadenia do ľudského tela bola predložená. Čip bol zatiaľ testovaný na zvieratách.

Desivé zaobchádzanie so zvieratami

Mozgové čipy Neuralink, o ktorých Musk tvrdí, že jedného dňa urobia ľudí hyperinteligentnými a za ich pomoci budú môcť ochrnutí ľudia opäť chodiť boli implantované do mozgov opíc počas série testov na Kalifornskej univerzite v Davis v rokoch 2017 až 2020.

V jednom z prípadov sa údajne zistilo, že opici chýbajú niektoré prsty na rukách a nohách pravdepodobne následkom sebapoškodzovania alebo inej bližšie nešpecifikovanej traumy. Opica bola neskôr zabitá počas „terminálnej procedúry“, uviedol spravodajský portál The Post.

V ďalšom prípade mala opica vyvŕtané otvory do lebky a implantované elektródy do mozgu. Potom sa však údajne vyvinula krvavá infekcia kože a podľa dostupných informácií musela byť utratená.

V treťom prípade samičke opice druhu taktiež známom ako „makak“ implantovali elektródy do mozgu. Po tomto zákroku však začala vracať a nemohla sa nadýchnuť. O niekoľko dní neskôr vedci napísali, že zviera „skolabovalo z vyčerpania“ a následne bolo utratené. Pitva potom podľa správy ukázala, že opica trpela krvácaním do mozgu.

Anketa Dali by ste si do mozgu čip od spoločnosti Elona Muska? Áno 0% Nie 100% Neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Experimentov sa zúčastnilo celkovo 23 opíc. Najmenej 15 z nich zomrelo alebo bolo usmrtených do roku 2020. „Skoro každá opica, ktorej boli vložené implantáty do hlavy trpela zdravotnými ťažkosťami,“ povedal pre The Post Jeremy Beckham, riaditeľ pre výskum v oblasti lekárskeho výboru pre zodpovednú medicínu. "Úprimne povedané, mrzačili a zabíjali zvieratá," doplnil. Desivé správy prichádzajú v čase, keď Neuralink plánuje začať svoje prvé testy na ľuďoch.