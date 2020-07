Skôr, ako sa Meghan spoznala so svojím vysnívaným princom Harrym a dokonale mu pomotala hlavu, bola len priemernou americkou herečkou zo seriálu Kravaťáci. Meghan však bola celý život ambicióznym dievčaťom a svoju cestu za slávou si vedela vydláždiť celkom sama. Najnovšie sa v britskom denníku The Sun objavil rozhovor s fotografom, ktorý uviedol, že Meghan si ho v roku 2015 pri návšteve Británie, rok predtým, ako spoznala Harryho, najala ako paparaci fotografa, ktorý ju mal nasnímať počas cesty do luxusnej reštaurácie.

Zdroj uviedol pre The Sun: „Meghan vedela, že fotograf bude v blízkosti reštaurácie v Kensingtone, aby nasnímal jej príchod.

Všetko to bolo vopred dohodnuté. Keď prišla, bola veľmi pokojná a dokonca naznačila úsmev. Pre niekoho, kto v tom čase nebol veľmi známy v Spojenom kráľovstve, bolo totiž nezvyčajné, aby sa v blízkosti takej osoby náhodne objavil fotograf." Fotografie Meghan pritom v tom čase nešli vôbec na dračku ani v USA a Kanade, nieto ešte v Británii, kde ju v tom čase takmer nikto nepoznal.

Dohodnuté paparacovačky sa začali predávať až neskôr, keď sa Meghan začala objavovať po boku princa Harryho. Gina Nelthorpe-Cowne, bývalá Meghanina agentka v Kruger Cowne, poprela, že fotografie boli dohodnuté prostredníctvom firmy. „To nie je pravda. Neviem o žiadnych dohodnutých fotografiách, na ktorých sa objavila Meghan," uviedla na margo škandalóznych informácií. Na otázku, ako fotografi vedeli, kto je Meghan a kde bude v roku 2015, dodala: „Nemám potuchy.“